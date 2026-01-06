Mercoledì di calcio allo Stadio Maradona dove il Napoli di Antonio Conte ospita un Hellas Verona a caccia di punti preziosi per la salvezza, anche se non sarà una trasferta semplice per i veneti in questa 19° giornata di Serie A. Pronostico Napoli-Verona 7 gennaio 2026.
Pronostico Napoli-Verona 7 gennaio 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Hellas Verona match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
L’Hellas Verona ha vinto 14 delle 64 sfide contro il Napoli in Serie A (15N, 35P). Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro l’Hellas Verona in campionato (1N, 1P), segnando 14 reti nel periodo (esattamente due di media a match). Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 20 partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (15V, 5N), l’ultimo successo degli scaligeri in trasferta contro i partenopei nel torneo risale al 2 gennaio 1983.
Il Napoli è l’unica squadra che è rimasta imbattuta in casa nell’anno solare 2025 tra le formazioni dei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (15V, 6N in 21 match interni); in generale, i partenopei non perdono allo stadio Maradona da 22 match ufficiali di fila e non fanno meglio dal periodo tra marzo 2018 e febbraio 2019 (23 in quel caso). Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro gare considerando tutte le competizioni per 2-0.
L’Hellas Verona ha perso tutte le ultime otto sfide in Serie A contro la squadra campione in carica, subendo più del quadruplo dei gol segnati per un punteggio aggregato di 5-21.
Probabili Formazioni Napoli-Hellas Verona
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hojlund. All. Conte.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Verona?
Napoli-Verona, mercoledì 7 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.
Migliori quote per Napoli-Verona
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Napoli-Verona
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.33
|5.00
|10.00
|1.36
|5.50
|7.50
|1.35
|4.90
|8.40
|1.35
|4.90
|9.00
|1.33
|5.00
|8.75
Le nostre scommesse su Napoli-Verona
L’Hellas Verona ha vinto solo una delle nove trasferte disputate in questo campionato (3N, 5P): 2-1 contro la Fiorentina lo scorso 14 dicembre e in cinque di queste gli scalingeri non hanno segnato.
PRONOSTICO: COMBO 1+GOL NO @1.80 SISAL
Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori per Napoli-Verona
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 2-0.
Matteo Politano, dopo i due assist vincenti contro la Lazio, è arrivato a quota 98 partecipazioni attive in Serie A tra gol (53) e assist (45): da quando ha fatto il suo esordio nella competizione (2015/16), potrebbe diventare solo il 7° giocatore italiano a raggiungere quota 100 nella competizione, dopo Immobile, Berardi, Insigne, Belotti, Quagliarella e Candreva – a quota 99 c’è anche Orsolini.
