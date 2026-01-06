Mercoledì sera continua la 19° giornata di Serie A e si gioca all’Olimpico con la Lazio di Sarri che cerca di tornare al successo dopo 3 turni, contro una Fiorentina tornata a vincere, secondo successo nelle ultime 3 per i viola. Pronostico Lazio-Fiorentina 7 gennaio 2026.

Pronostico Lazio-Fiorentina 7 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Fiorentina match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A – 59 su 152 sfide totali, completano il quadro 43 pareggi e 50 successi viola – sia segnato più reti (211).

La Fiorentina ha vinto in due delle ultime tre giornate di campionato (1P), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti 19 partite disputate nella competizione. La Fiorentina arriva da tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A.

La Lazio ha perso la prima gara dell’anno in campionato senza segnare: non colleziona due ko nelle prime due gare di Serie A di un anno solare dal 2019 (contro Napoli e Juventus in quel caso). La Lazio, includendo le ultime di Noslin e Marusic contro il Napoli, ha ricevuto sette espulsioni in questa Serie A; solo il Real Oviedo (otto) ne conta di più nei maggiori cinque campionati europei in corso. Solo il Pisa (10) è rimasto più partite in questo campionato senza andare a segno della Lazio: in ben nove gare su 18 (50%), incluse tre delle ultime sei, la squadra di Sarri ha mancato l’appuntamento con il gol.

Probabili Formazioni Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Fiorentina?

Lazio-Fiorentina, mercoledì 7 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Lazio-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lazio-Fiorentina

La Lazio ha perso tutte le ultime tre sfide contro la Fiorentina in Serie A, ciascuna con il punteggio di 2-1.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori per Lazio-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-0.

Moise Kean ha segnato tre gol nelle ultime tre partite giocate in Serie A, ma le sue cinque marcature stagionali nel campionato in corso sono arrivate tutte in gare casalinghe; l’attaccante della Fiorentina non trova la rete in un match giocato in trasferta nella competizione addirittura dal 25 maggio 2025, in casa dell’Udinese.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.