Mercoledì sera, ore 20:45, allo Stadio Tardini di Parma arriva la capolista, l’Inter di Chivu che cerca di allungare la striscia vincente mentre i Ducali cercano il 3° risultato utile consecutivo per rimanere a distanza dalla zona rossa della retrocessione in questa 19° giornata di Serie A. Pronostico Parma-Inter 7 gennaio 2026.

Pronostico Parma-Inter 7 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Parma-Inter match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Parma in campionato (4V, 3N). L’ultimo successo degli emiliani contro i nerazzurri nel torneo risale al 15 settembre 2018.

Dopo aver battuto la Fiorentina e aver pareggiato contro il Sassuolo, il Parma potrebbe ottenere tre risultati utili consecutivi in Serie A per la prima volta con Carlos Cuesta in panchina; l’ultima occasione in cui i gialloblù avevano registrato una serie più lunga di match senza sconfitte in massima serie risale al periodo tra marzo e aprile scorsi, con in panchina proprio Cristian Chivu (1V, 6N).

L’Inter ha vinto sei delle otto trasferte di questo campionato (2P). Dall’inizio dell’anno solare 2022, l’Inter ha vinto solo due delle sette trasferte in Emilia Romagna in Serie A, incassando quattro sconfitte in questo parziale (1N); nello specifico, i nerazzurri non vincono da tre gare disputate in questa regione (1N, 2P).

Probabili Formazioni Parma-Inter

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. All. Chivu.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Parma-Inter?

Parma-Inter, mercoledì 7 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:45.

Migliori quote per Parma-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Parma-Inter

Grande equilibrio nelle 19 partite al Tardini da inizio 2000 tra Parma e Inter in Serie A: sette successi per parte e cinque pareggi, con 25 reti degli emiliani e 23 gol dei lombardi.

PRONOSTICO: OVER 2.5 GOL @1.67 BET365

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori per Parma-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 0-3, 1-2.

Lautaro Martínez è andato a segno in cinque presenze di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024; l’ultimo calciatore nerazzurro a segnare in sei partite consecutive nella competizione è stato Julio Cruz tra ottobre e dicembre 2007 (sette per lui in quel caso).

