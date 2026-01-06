Pronostico Torino-Udinese: statistiche, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Calcio Serie A

Pronostico Torino-Udinese 7 gennaio 2026
Pronostici Serie A
6 Gennaio 2026

A chiudere il mercoledì del turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano, 19° giornata di Serie A, saranno i granata e i friulani che sono appaiati a centro classifica con il Torino al momento avanti di un punto sull’Udinese. Pronostico Torino-Udinese 7 gennaio 2026.

Pronostico Torino-Udinese 7 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Udinese match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino ha perso solo una delle ultime nove sfide disputate contro l’Udinese in Serie A (6V, 2N): 0-2 il 6 febbraio 2022 in Friuli; mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime cinque, inclusa la più recente. 

Il Torino ha perso quattro delle nove gare casalinghe (inclusa la più recente, 1-2 contro il Cagliari) in questo campionato (3V, 2N). Il Torino ha vinto in tre delle ultime quattro partite di Serie A (1P) e le tre vittorie sono arrivate senza subire gol.

Dopo la sconfitta contro il Como, l’Udinese potrebbe perdere i primi due match di campionato di un singolo anno solare per la prima volta dal 2022 – contro Atalanta e Juventus in quel caso, con Gabriele Cioffi in panchina. L’Udinese (6V, 4N, 8P – 22 punti) potrebbe collezionare almeno 25 punti nel girone d’andata in Serie A per la seconda stagione consecutiva (7V, 4N, 8P – 25 punti nel 2024/25).

Probabili Formazioni Torino-Udinese

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Vlasic, Gineitis, Ilkhan, Abhoukal; Simeone, Adams. All. Baroni.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Udinese?

Torino-Udinese, mercoledì 7 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Torino-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Udinese

Il Torino ha vinto sei delle ultime otto gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (1N, 1P), segnando più del doppio delle reti dei friulani nel periodo (12-5) e registrando cinque clean sheet. Giochiamo sui granata ma coprendoci un pò con l’asian handicap di Bet365 che ci darà un mezzo rimborso in caso di pareggio.

PRONOSTICO: TORINO (0, -0.5 AH) @1.98 BET365 

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori per Torino-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 3-1.

Nicolò Zaniolo ha già segnato quattro gol in questa Serie A – esattamente il doppio di quelli realizzati nell’intera passata stagione – e potrebbe arrivare a quota cinque marcature in un singolo campionato dei Big-5 per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito nel 2019/20 con la Roma (sei). Contro il Torino, il classe 1999 ha segnato la sua seconda rete in carriera nel massimo campionato italiano (il 19 gennaio 2019 con la maglia giallorossa).

