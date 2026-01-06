A chiudere il mercoledì del turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano, 19° giornata di Serie A, saranno i granata e i friulani che sono appaiati a centro classifica con il Torino al momento avanti di un punto sull’Udinese. Pronostico Torino-Udinese 7 gennaio 2026.

Pronostico Torino-Udinese 7 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Udinese match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino ha perso solo una delle ultime nove sfide disputate contro l’Udinese in Serie A (6V, 2N): 0-2 il 6 febbraio 2022 in Friuli; mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime cinque, inclusa la più recente.

Il Torino ha perso quattro delle nove gare casalinghe (inclusa la più recente, 1-2 contro il Cagliari) in questo campionato (3V, 2N). Il Torino ha vinto in tre delle ultime quattro partite di Serie A (1P) e le tre vittorie sono arrivate senza subire gol.

Dopo la sconfitta contro il Como, l’Udinese potrebbe perdere i primi due match di campionato di un singolo anno solare per la prima volta dal 2022 – contro Atalanta e Juventus in quel caso, con Gabriele Cioffi in panchina. L’Udinese (6V, 4N, 8P – 22 punti) potrebbe collezionare almeno 25 punti nel girone d’andata in Serie A per la seconda stagione consecutiva (7V, 4N, 8P – 25 punti nel 2024/25).

Probabili Formazioni Torino-Udinese

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Vlasic, Gineitis, Ilkhan, Abhoukal; Simeone, Adams. All. Baroni.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Udinese?

Torino-Udinese, mercoledì 7 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Torino-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Udinese

Il Torino ha vinto sei delle ultime otto gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (1N, 1P), segnando più del doppio delle reti dei friulani nel periodo (12-5) e registrando cinque clean sheet. Giochiamo sui granata ma coprendoci un pò con l’asian handicap di Bet365 che ci darà un mezzo rimborso in caso di pareggio.

PRONOSTICO: TORINO (0, -0.5 AH) @1.98 BET365

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori per Torino-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 3-1.

Nicolò Zaniolo ha già segnato quattro gol in questa Serie A – esattamente il doppio di quelli realizzati nell’intera passata stagione – e potrebbe arrivare a quota cinque marcature in un singolo campionato dei Big-5 per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito nel 2019/20 con la Roma (sei). Contro il Torino, il classe 1999 ha segnato la sua seconda rete in carriera nel massimo campionato italiano (il 19 gennaio 2019 con la maglia giallorossa).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.