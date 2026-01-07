La schedina di oggi, è dedicata alle partite di calcio della 19° giornata di Serie A, in programma oggi mercoledì 7 gennaio 2026. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Serie A, gioca la multipla di oggi 7 gennaio 2026
La Schedina in multipla Serie A
Oggi 7 gennaio 2026, si giocano le partite della diciannovesima giornata in Serie A. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Bologna-Atalanta
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite della diciannovesima turno di campionato in Serie A, è in programma oggi alle ore 18.30 e vede scendere in campo la formazione di casa del Bologna contro l’Atalanta.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.75 su Admiralbet e Goldbet.
Multipla Napoli-Verona
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca allo stadio Armando Maradona, tra la squadra di casa del Napoli e la formazione ospite del Verona.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Napoli+Over 1.5, offerta a quota 1.80 su Snai e Sisal
Scommessa Lazio-Fiorentina
La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 20.45 e vede scendere in campo Lazio-Fiorentina.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.95 su Netbet e Goldbet
Pronostico Torino-Udinese
La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie A, è in programma questa sera, alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Torino opposta all’Udinese.
Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione Vittoria Torino, offerta a quota 2.37 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @14.58
Bologna-Atalanta: GOL SI a quota 1.75
Napoli-Verona: 1+Over 1.5 a quota 1.80
Lazio-Fiorentina: GOL SI a quota 1.95
Genoa-Atalanta: GOL SI a quota 1.95
