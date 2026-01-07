Il campionato di calcio italiano continua nel turno infrasettimanale dell’Epifania con la 19° giornata che si concluderà col doppio posticipo del giovedì, uno dei quali si giocherà allo Stadio Zini di Cremona dalle ore 18:30. Pronostico Cremonese-Cagliari 8 gennaio 2026.

Pronostico Cremonese-Cagliari 8 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cremonese-Cagliari match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nelle otto sfide tra Cremonese e Cagliari in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con il bilancio in perfetto equilibrio: tre successi per parte e due pareggi. Tutte le tre vittorie della Cremonese contro il Caglari in Serie A sono arrivate in gare casalinghe; nelle quattro sfide allo Zini, dopo aver ottenuto una sconfitta nel primo incrocio, i grigiorossi hanno vinto tutte le successive tre gare con un punteggio aggregato di 8-2.

Momento di calo della Cremonese: quattro partite di fila senza segnare in campionato, nelle quali sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. La Cremonese ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1V).

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (3N, 4P), perdendo quattro delle cinque gare fuori casa più recenti contro queste formazioni (1V).

Probabili Formazioni Cremonese-Cagliari

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin Vandeputte, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Idrissi, Adopo, Prati, Mazzitelli, Palestra; Kilicsoy, Gaetano. All. Pisacane.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Cagliari?

Cremonese-Cagliari, giovedì 8 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:30.

Migliori quote per Cremonese-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cremonese-Cagliari

Il Cagliari rimane la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato: appena due e nessuno dei due nei primi 15 minuti di gioco. Subito dietro la Cremonese, che nella prima mezz’ora ne ha realizzati appena tre.

PRONOSTICO: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.05 BET365

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Cremonese-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 0-1, 1-1.

Il Cagliari è la squadra contro cui Federico Bonazzoli ha partecipato a più gol in Serie A: cinque, frutto di quattro reti e un assist, tutti concentrati nelle quattro gare in cui l’attaccante ha giocato da titolare contro i sardi nel torneo.

