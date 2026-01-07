Pronostico Cremonese-Cagliari: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Serie A

Pronostico Cremonese-Cagliari 8 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Avatar
di
7 Gennaio 2026

Il campionato di calcio italiano continua nel turno infrasettimanale dell’Epifania con la 19° giornata che si concluderà col doppio posticipo del giovedì, uno dei quali si giocherà allo Stadio Zini di Cremona dalle ore 18:30. Pronostico Cremonese-Cagliari 8 gennaio 2026.

Pronostico Cremonese-Cagliari 8 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cremonese-Cagliari match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nelle otto sfide tra Cremonese e Cagliari in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con il bilancio in perfetto equilibrio: tre successi per parte e due pareggi. Tutte le tre vittorie della Cremonese contro il Caglari in Serie A sono arrivate in gare casalinghe; nelle quattro sfide allo Zini, dopo aver ottenuto una sconfitta nel primo incrocio, i grigiorossi hanno vinto tutte le successive tre gare con un punteggio aggregato di 8-2.

Momento di calo della Cremonese: quattro partite di fila senza segnare in campionato, nelle quali sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. La Cremonese ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1V).

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (3N, 4P), perdendo quattro delle cinque gare fuori casa più recenti contro queste formazioni (1V).

Pronostico Cremonese-Cagliari 8 gennaio 2026

Pronostico Cremonese-Cagliari 8 gennaio 2026

Probabili Formazioni Cremonese-Cagliari

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin Vandeputte, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Idrissi, Adopo, Prati, Mazzitelli, Palestra; Kilicsoy, Gaetano. All. Pisacane.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Cagliari?

Cremonese-Cagliari, giovedì 8 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:30.

Migliori quote per Cremonese-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Cremonese-Cagliari
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.453.003.20
2.403.103.20
2.452.953.15
2.453.003.15
2.453.003.20

Le nostre scommesse su Cremonese-Cagliari

Il Cagliari rimane la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato: appena due e nessuno dei due nei primi 15 minuti di gioco. Subito dietro la Cremonese, che nella prima mezz’ora ne ha realizzati appena tre.

PRONOSTICO: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.05 BET365

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Cremonese-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 0-1, 1-1.

Il Cagliari è la squadra contro cui Federico Bonazzoli ha partecipato a più gol in Serie A: cinque, frutto di quattro reti e un assist, tutti concentrati nelle quattro gare in cui l’attaccante ha giocato da titolare contro i sardi nel torneo.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Milan-Genoa: le scommesse sul posticipo della 19° giornata di Serie A del 08-01-2026
Pronostici Serie A
Pronostico Milan-Genoa: le scommesse sul posticipo della 19° giornata di Serie A del 08-01-2026
7 Gennaio 2026
Schedina Serie A, gioca la multipla di oggi 7 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Schedina Serie A, gioca la multipla di oggi 7 gennaio 2026
7 Gennaio 2026
Pronostico Bologna-Atalanta: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Serie A del 07-01-2026
Pronostici Serie A
Pronostico Bologna-Atalanta: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Serie A del 07-01-2026
6 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.