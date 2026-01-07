Pronostico Milan-Genoa: le scommesse sul posticipo della 19° giornata di Serie A del 08-01-2026

Pronostico Milan-Genoa 8 gennaio 2026
7 Gennaio 2026

Il turno infrasettimanale dell’Epifania del campionato di calcio italiano, la 19° giornata di Serie A, si chiuderà giovedì sera a San Siro, con i rossoneri di Allegri che ospita il Grifone, tornato a calare dopo la spinta nelle prime partite dall’arrivo di De Rossi in panchina. Pronostico Milan-Genoa 8 gennaio 2026.

Pronostico Milan-Genoa 8 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Genoa match valido per la 19° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa è rimasto imbattuto in due delle ultime tre sfide contro il Milan in Serie A (2N), le stesse gare senza sconfitta registrate nelle precedenti 10 partite contro i rossoneri (1V, 1N); in generale, negli ultimi 15 match contro il Milan in campionato il Grifone ha vinto solo una volta (4N, 10P): 2-1 al Meazza l’8 marzo 2020.

Dopo aver perso la prima partita di questo campionato, il Milan è rimasto imbattuto nelle successive 16, grazie a 11 vittorie e cinque pareggi; i rossoneri non conquistato una serie di imbattibilità più lunga in una singola stagione di Serie A da gennaio-maggio 2004 (19 in quel caso).

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 18 gare disputate al Meazza in Serie A nelle sfide contro Milan e Inter (3N, 14P), restando senza segnare nelle ultime due occasioni; il Grifone potrebbe non trovare la rete per almeno tre match di fila a San Siro per la prima volta dal periodo dicembre 2016-ottobre 2017 (serie di quattro).

Pronostico Milan-Genoa 8 gennaio 2026

Pronostico Milan-Genoa 8 gennaio 2026

Probabili Formazioni Milan-Genoa

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Loftus-Cheek, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Genoa?

Milan-Genoa, giovedì 8 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Milan-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Milan-Genoa
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.424.258.50
1.424.507.50
1.424.508.00
1.424.407.75
1.424.508.00

Le nostre scommesse su Milan-Genoa

Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1N) e in tre di queste non ha subito gol. Il Milan non ha mai perso in Serie A nelle sette sfide disputate contro il Genoa con Massimiliano Allegri in panchina (5V, 2N); sotto la guida dell’attuale tecnico, solo contro il Bologna e il Cagliari i rossoneri hanno disputato più gare (otto contro entrambi) senza mai perdere in campionato.

Il Genoa ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A (3V, 3N, 4P): 17 reti fatte e 18 gol incassati nel periodo. 

PRONOSTICO: VITTORIA MILAN @1.42 MARATHONBET

BONUS PICK: GOL SI @2.25 BET365

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Milan-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 1-1.

Adrien Rabiot ha fornito tre assist in questo campionato, inclusi due nelle ultime due presenze; in Serie A ha trovato più passaggi vincenti solamente con la Juventus nella stagione 2022/23 (quattro). Per la prima volta da marzo-aprile 2023 (tre reti e un assist), il francese potrebbe trovare una partecipazione attiva per tre gare di fila nella competizione.

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
