La schedina di oggi, è dedicata alle partite di calcio della 19° giornata di Serie A, in programma dal 10 al 12 gennaio 2026. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Serie A: la Multipla gratuita valida per la 20°giornata
La Schedina in multipla Serie A
Tra sabato 10 e lunedì 12 gennaio 2026, si giocano le partite della ventesima giornata in Serie A. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Como-Bologna
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite della ventesima turno di campionato in Serie A, è in programma oggi alle ore 15.00 e vede scendere in campo la formazione di casa del Como contro il Bologna.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Como, offerta a quota 1.95 su Admiralbet e Goldbet.
Multipla Atalanta-Torino
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca a Bergamo, tra la squadra di casa dell’Atalanta e la formazione ospite del Torino.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Atalanta+Over 1.5, offerta a quota 1.80 su Snai e Sisal
Scommessa Inter-Napoli
La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 11 gennaio 2026, alle ore 20.45 e vede scendere in campo Inter-Napoli
Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione Vittoria Inter, offerta a quota 1.75 su Netbet e Goldbet
Pronostico Genoa-Cagliari
La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie A, è in programma lunedì 11 febbraio, alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Genoa opposta al Cagliari.
Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione Gol Si, offerta a quota 2.10 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @14.33
Como-Bologna: 1 a quota 1.95
Atalanta-Torino: 1+Over 1.5 a quota 2.00
Inter-Napoli: 1 a quota 1.75
Genoa-Cagliari: GOL SI a quota 2.10
