Schedina Serie A: la Multipla gratuita valida per la 20°giornata

Schedina Serie A
Pronostici Serie A
Tiberio Redaelli
di
9 Gennaio 2026

La schedina di oggi, è dedicata alle partite di calcio della 19° giornata di Serie A, in programma dal 10 al 12 gennaio 2026. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Serie A: la Multipla gratuita valida per la 20°giornata

La Schedina in multipla Serie A

Tra sabato 10 e lunedì 12 gennaio 2026, si giocano le partite della ventesima giornata in Serie A. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Como-Bologna

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite della ventesima turno di campionato in Serie A, è in programma oggi alle ore 15.00 e vede scendere in campo la formazione di casa del Como contro il Bologna.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Como, offerta a quota 1.95 su Admiralbet e Goldbet.

Schedina 12° turno di Serie A

Schedina Serie A: la multipla vincente della 16° giornata

Multipla Atalanta-Torino

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca a Bergamo, tra la squadra di casa dell’Atalanta e la formazione ospite del Torino.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Atalanta+Over 1.5, offerta a quota 1.80 su Snai e Sisal

Scommessa Inter-Napoli

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 11 gennaio 2026, alle ore 20.45 e vede scendere in campo Inter-Napoli

Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione Vittoria Inter, offerta a quota 1.75 su Netbet e Goldbet

Pronostico Genoa-Cagliari

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie A, è in programma lunedì 11 febbraio, alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Genoa opposta al Cagliari.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione Gol Si, offerta a quota 2.10 su Netbet e Goldbet

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

4.5
Visita il Sito Recensione

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @14.33

Como-Bologna: 1 a quota 1.95
Atalanta-Torino: 1+Over 1.5 a quota 2.00
Inter-Napoli: 1 a quota 1.75
Genoa-Cagliari: GOL SI a quota 2.10

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Inter-Napoli: tutto per le scommesse sul big match della 20° giornata di Serie A del 11 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Inter-Napoli: tutto per le scommesse sul big match della 20° giornata di Serie A del 11 gennaio 2026
9 Gennaio 2026
Pronostico Como-Bologna: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 20° giornata Serie A
Pronostici Serie A
Pronostico Como-Bologna: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 20° giornata Serie A
9 Gennaio 2026
Pronostico Udinese-Pisa: le scommesse sulla 20° giornata di Serie A del 10 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Udinese-Pisa: le scommesse sulla 20° giornata di Serie A del 10 gennaio 2026
9 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.