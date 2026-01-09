Pronostico Como-Bologna: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 20° giornata Serie A

Ancora in campo il campionato di calcio italiano, in questo tour de force di inizio anno, e l’anticipo che sabato apre la 20° giornata di Serie A si gioca a Como, dove arriva un Bologna in calo dopo un solo punto nelle ultime 4 giornate e in campionato non vince dal 22 novembre scorso a Udine. Pronostico Como-Bologna 10 gennaio 2026.

Pronostico Como-Bologna 10 gennaio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Bologna match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

È un momento certamente positivo quello che sta vivendo il Como di Cesc Fàbregas, che ha ormai non sorprende più. I Lariani si stanno pian piano prendendo un posto tra le squadre che lottano per qualificarsi in Europa e sono reduci da 3 vittorie consecutive.

Il Bologna sta vivendo uno dei peggiori momenti della gestione di Italiano; la vittoria in Serie A manca da 6 turni, l’ultima, difatti, è arrivata contro l’Udinese il 22 novembre. Il Bologna vuole ritrovare la vittoria per non perdere contatto con il sesto posto, ultimo posto disponibile per l’Europa, occupato proprio dal Como in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto.

Probabili Formazioni Como-Bologna

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez Je.; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Bologna?

Como-Bologna è in programma per sabato 10 gennaio alle 15:00. La gara sarà trasmessa su DAZN.

Migliori quote per Como-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Bologna

Il Bologna ha vinto le 2 sfide dello scorso anno, senza concede nemmeno una rete al Como, ma questa volta sarà diverso, e si gioca anche in casa della formazione di Fabregas. Questa volta andiamo con entrambe le squadre a segno. In 3 delle ultime 4 partite del Bologna abbiamo visto Gol SI. Il Como non ha mai subito gol nelle ultime 3 in casa, una striscia che potrebbe interrompersi questo sabato.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Como-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 1-3.

