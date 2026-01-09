Pronostico Como-Bologna: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 20° giornata Serie A

Pronostico Como-Bologna 10 gennaio 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
9 Gennaio 2026

Ancora in campo il campionato di calcio italiano, in questo tour de force di inizio anno, e l’anticipo che sabato apre la 20° giornata di Serie A si gioca a Como, dove arriva un Bologna in calo dopo un solo punto nelle ultime 4 giornate e in campionato non vince dal 22 novembre scorso a Udine. Pronostico Como-Bologna 10 gennaio 2026.

Pronostico Como-Bologna 10 gennaio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Bologna match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

È un momento certamente positivo quello che sta vivendo il Como di Cesc Fàbregas, che ha ormai non sorprende più. I Lariani si stanno pian piano prendendo un posto tra le squadre che lottano per qualificarsi in Europa e sono reduci da 3 vittorie consecutive.

Il Bologna sta vivendo uno dei peggiori momenti della gestione di Italiano; la vittoria in Serie A manca da 6 turni, l’ultima, difatti, è arrivata contro l’Udinese il 22 novembre. Il Bologna vuole ritrovare la vittoria per non perdere contatto con il sesto posto, ultimo posto disponibile per l’Europa, occupato proprio dal Como in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto.

Pronostico Como-Bologna 10 gennaio 2025

Pronostico Como-Bologna 10 gennaio 2025

Probabili Formazioni Como-Bologna

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez Je.; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Bologna?

Como-Bologna è in programma per sabato 10 gennaio alle 15:00. La gara sarà trasmessa su DAZN.

Migliori quote per Como-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Como-Bologna
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.953.254.25
1.953.304.20
1.973.254.10
1.953.354.10
1.973.254.10

Le nostre scommesse su Como-Bologna

Il Bologna ha vinto le 2 sfide dello scorso anno, senza concede nemmeno una rete al Como, ma questa volta sarà diverso, e si gioca anche in casa della formazione di Fabregas. Questa volta andiamo con entrambe le squadre a segno. In 3 delle ultime 4 partite del Bologna abbiamo visto Gol SI. Il Como non ha mai subito gol nelle ultime 3 in casa, una striscia che potrebbe interrompersi questo sabato.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Como-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 1-3.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Inter-Napoli: tutto per le scommesse sul big match della 20° giornata di Serie A del 11 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Inter-Napoli: tutto per le scommesse sul big match della 20° giornata di Serie A del 11 gennaio 2026
9 Gennaio 2026
Schedina Serie A: la Multipla gratuita valida per la 20°giornata
Pronostici Serie A
Schedina Serie A: la Multipla gratuita valida per la 20°giornata
9 Gennaio 2026
Pronostico Udinese-Pisa: le scommesse sulla 20° giornata di Serie A del 10 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Udinese-Pisa: le scommesse sulla 20° giornata di Serie A del 10 gennaio 2026
9 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.