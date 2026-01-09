Pronostico Udinese-Pisa: le scommesse sulla 20° giornata di Serie A del 10 gennaio 2026

Pronostico Udinese-Pisa 10 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Avatar
di
9 Gennaio 2026

Tra le partite di sabato 10 gennaio, che apriranno la 20° giornata di Serie A, c’è la sfida in Friuli dove Udinese, e soprattutto Pisa, si giocano punti importanti per la salvezza. Pronostico Udinese-Pisa 10 gennaio 2026.

Pronostico Udinese-Pisa 10 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Pisa match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Udinese finalmente prende una boccata d’ossigeno dopo la vittoria ottenuta contro il Torino fuori casa nel turno infrasettimanale. Adesso bisogna trovare quella continuità che è mancata finora alla squadra di Runjaic, con i friulani che prima della vittoria col Toro avevano portato a casa solo un punto in tre giornate.

Al Bluenergy Stadium di Udine arriverà il Pisa di Alberto Gilardino, la cui posizione rimane in bilico dopo la nona sconfitta subita contro il Como per 0-3. I toscani non riescono a vincere e la difesa rimane un problema. Adesso la vittoria manca da 8 partite, quando la squadra di Gilardino riuscì a superare la Cremonese con il primo successo stagionale. L’addio di Nzola fa scendere il livello d’esperienza e qualità della squadra, che adesso dovrà essere rinforzata dalla società per provare ad evitare una retrocessione dolorosa.

Pronostico Udinese-Pisa 10 gennaio 2026

Pronostico Udinese-Pisa 10 gennaio 2026

Probabili Formazioni Udinese-Pisa

Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

Pisa (3-5-2): Semper; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; I. Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Nzola. Allenatore: Gilardino.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Pisa?

Udinese-Pisa è in programma per sabato 10 gennaio alle 15:00. La gara sarà trasmessa su DAZN.

Migliori quote per Udinese-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Udinese-Pisa
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.853.254.75
1.833.404.60
1.833.354.70
1.833.354.60
1.833.304.75

Le nostre scommesse su Udinese-Pisa

Nello scontro dell’andata a Pisa l’Udinese è passata 1-0 e secondo noi i friulani potranno confermarsi anche in casa contro un Pisa che non ha mai vinto fuori casa in campionato in questa stagione.

PRONOSTICO: VITTORIA UDINESE @1.85 SISAL

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Udinese-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-1.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Inter-Napoli: tutto per le scommesse sul big match della 20° giornata di Serie A del 11 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Inter-Napoli: tutto per le scommesse sul big match della 20° giornata di Serie A del 11 gennaio 2026
9 Gennaio 2026
Schedina Serie A: la Multipla gratuita valida per la 20°giornata
Pronostici Serie A
Schedina Serie A: la Multipla gratuita valida per la 20°giornata
9 Gennaio 2026
Pronostico Como-Bologna: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 20° giornata Serie A
Pronostici Serie A
Pronostico Como-Bologna: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 20° giornata Serie A
9 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.