Tra le partite di sabato 10 gennaio, che apriranno la 20° giornata di Serie A, c’è la sfida in Friuli dove Udinese, e soprattutto Pisa, si giocano punti importanti per la salvezza. Pronostico Udinese-Pisa 10 gennaio 2026.

Pronostico Udinese-Pisa 10 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Pisa match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Udinese finalmente prende una boccata d’ossigeno dopo la vittoria ottenuta contro il Torino fuori casa nel turno infrasettimanale. Adesso bisogna trovare quella continuità che è mancata finora alla squadra di Runjaic, con i friulani che prima della vittoria col Toro avevano portato a casa solo un punto in tre giornate.

Al Bluenergy Stadium di Udine arriverà il Pisa di Alberto Gilardino, la cui posizione rimane in bilico dopo la nona sconfitta subita contro il Como per 0-3. I toscani non riescono a vincere e la difesa rimane un problema. Adesso la vittoria manca da 8 partite, quando la squadra di Gilardino riuscì a superare la Cremonese con il primo successo stagionale. L’addio di Nzola fa scendere il livello d’esperienza e qualità della squadra, che adesso dovrà essere rinforzata dalla società per provare ad evitare una retrocessione dolorosa.

Probabili Formazioni Udinese-Pisa

Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

Pisa (3-5-2): Semper; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; I. Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Nzola. Allenatore: Gilardino.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Pisa?

Udinese-Pisa è in programma per sabato 10 gennaio alle 15:00. La gara sarà trasmessa su DAZN.

Migliori quote per Udinese-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Udinese-Pisa

Nello scontro dell’andata a Pisa l’Udinese è passata 1-0 e secondo noi i friulani potranno confermarsi anche in casa contro un Pisa che non ha mai vinto fuori casa in campionato in questa stagione.

PRONOSTICO: VITTORIA UDINESE @1.85 SISAL

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Udinese-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-1.

