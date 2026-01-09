Sabato alle ore 18:00 squadre in campo all’Olimpico, dove i giallorossi ospitano i neroverdi in un interessante match valido per la 20° giornata di Serie A. La squadra di Gasperini vuole vincere per continuare a viaggiare ai piani alti del campionato di calcio italiano. Pronostico Roma-Sassuolo 10 gennaio 2026.

Pronostico Roma-Sassuolo 10 gennaio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Sassuolo match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma è reduce dalla dura sconfitta di Bergamo, ma i giallorossi hanno saputo ritrovare fiducia vincendo contro il Lecce, nonostante le assenze in difesa. A decidere il match sono stati proprio i due centravanti più discussi del periodo: Ferguson e Dovbyk. Il club giallorosso, nel frattempo, sembra essersi lasciato alle spalle le tensioni del recente silenzio stampa dell’allenatore, accelerando sul mercato: Giacomo Raspadori è ormai a un passo.

Alti e bassi per il Sassuolo. Dopo un girone d’andata brillante, con 23 punti raccolti e prestazioni convincenti, hanno incassato un pesante 0-3 casalingo contro la Juventus. All’Olimpico servirà una prova di maturità e carattere per i neroverdi di Grosso.

Probabili Formazioni Roma-Sassuolo

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Mujaremovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Sassuolo?

La partita è in programma sabato 10 gennaio all’Olimpico, appuntamento alle 18:00 per il calcio d’inizio. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn.

Migliori quote per Roma-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Sassuolo

La Roma ha vinto gli ultimi 3 precedenti contro i neroverdi, compreso l’1-0 dell’andata al Mapei Stadium. Il Sassuolo non vince all’Olimpico dal 2023. I giallorossi hanno vinto 4 delle ultime 5 in casa mentre i neroverdi non hanno mai vinto nelle ultime 3 lontano da casa (2 pareggi e 1 sconfitta).

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.55 SISAL

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Roma-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.