Pronostico Roma-Sassuolo: formazioni, guida tv, quote e scommesse 20° giornata Serie A del 10-01-2026

Pronostico Roma-Sassuolo 10 gennaio 2026
9 Gennaio 2026

Sabato alle ore 18:00 squadre in campo all’Olimpico, dove i giallorossi ospitano i neroverdi in un interessante match valido per la 20° giornata di Serie A. La squadra di Gasperini vuole vincere per continuare a viaggiare ai piani alti del campionato di calcio italiano. Pronostico Roma-Sassuolo 10 gennaio 2026.

Pronostico Roma-Sassuolo 10 gennaio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Sassuolo match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma è reduce dalla dura sconfitta di Bergamo, ma i giallorossi hanno saputo ritrovare fiducia vincendo contro il Lecce, nonostante le assenze in difesa. A decidere il match sono stati proprio i due centravanti più discussi del periodo: Ferguson e Dovbyk. Il club giallorosso, nel frattempo, sembra essersi lasciato alle spalle le tensioni del recente silenzio stampa dell’allenatore, accelerando sul mercato: Giacomo Raspadori è ormai a un passo.

Alti e bassi per il Sassuolo. Dopo un girone d’andata brillante, con 23 punti raccolti e prestazioni convincenti, hanno incassato un pesante 0-3 casalingo contro la Juventus. All’Olimpico servirà una prova di maturità e carattere per i neroverdi di Grosso.

Pronostico Roma-Sassuolo 10 gennaio 2026

Pronostico Roma-Sassuolo 10 gennaio 2026

Probabili Formazioni Roma-Sassuolo

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Mujaremovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Sassuolo?

La partita è in programma sabato 10 gennaio all’Olimpico, appuntamento alle 18:00 per il calcio d’inizio. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn.

Migliori quote per Roma-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Roma-Sassuolo
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.554.006.50
1.534.006.50
1.534.106.20
1.534.106.25
1.534.006.50

Le nostre scommesse su Roma-Sassuolo

La Roma ha vinto gli ultimi 3 precedenti contro i neroverdi, compreso l’1-0 dell’andata al Mapei Stadium. Il Sassuolo non vince all’Olimpico dal 2023. I giallorossi hanno vinto 4 delle ultime 5 in casa mentre i neroverdi non hanno mai vinto nelle ultime 3 lontano da casa (2 pareggi e 1 sconfitta).

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.55 SISAL

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Roma-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-2.

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
