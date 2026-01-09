Sabato sera a Bergamo, ore 20:45, arrivano i Granata in questa sfida valida per la 20° giornata di Serie A. La Dea continua la rincorsa alla zona Europa dopo 4 vittorie nelle ultime 5 giornate di campionato. Pronostico Atalanta-Torino 10 gennaio 2026.

Pronostico Atalanta-Torino 10 gennaio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Torino match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Dea di Palladino, dopo un avvio altalenante, sembra aver ritrovato ritmo e convinzioni. Il nuovo assetto tattico dell’Atalanta ha ravvivato il gioco offensivo dei bergamaschi, che nelle ultime partite hanno messo in mostra intensità e qualità, ottenendo successi importanti negli scontri diretti per la corsa all’Europa. Scamacca è alle prese con un problema muscolare ed è in dubbio.

Il Torino di Baroni attraversa un periodo di incertezza. I granata non riescono a dare continuità ai risultati e alternano buone prove a prestazioni incolori. La sconfitta casalinga contro l’Udinese ha messo in luce le difficoltà di una squadra alla ricerca di equilibrio e concretezza.

Probabili Formazioni Atalanta-Torino

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Keteleare, Zawleski; Krstovic. All.: Palladino

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. All.: Baroni

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Torino?

La partita si disputerà sabato 10 gennaio, il calcio d’inizio è alle 20:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv sia su Dazn sia su Sky nei canali dedicati. In streaming anche su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Atalanta-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Torino

La Dea ha vinto 3-0 all’andata a Torino, si è trattato del 12° Over 2.5 gol negli ultimi 13 precedenti tra queste due formazioni. Dopo 4 Under di fila è ora di rivedere un match da almeno 3 gol totali con in campo l’Atalanta mentre i granata arrivano da 3 Over di fila e si confermano la miglior squadra da Over del campionato (O/U 12-7 con 2.7 gol totali di media).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.85 SISAL

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Atalanta-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-1, 2-1.

