Atalanta-Torino: analisi e pronostici calcio Serie A, 20° giornata del 10 gennaio 2026

Pronostico Atalanta-Torino 10 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Avatar
di
9 Gennaio 2026

Sabato sera a Bergamo, ore 20:45, arrivano i Granata in questa sfida valida per la 20° giornata di Serie A. La Dea continua la rincorsa alla zona Europa dopo 4 vittorie nelle ultime 5 giornate di campionato. Pronostico Atalanta-Torino 10 gennaio 2026.

Pronostico Atalanta-Torino 10 gennaio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Torino match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Dea di Palladino, dopo un avvio altalenante, sembra aver ritrovato ritmo e convinzioni. Il nuovo assetto tattico dell’Atalanta ha ravvivato il gioco offensivo dei bergamaschi, che nelle ultime partite hanno messo in mostra intensità e qualità, ottenendo successi importanti negli scontri diretti per la corsa all’Europa. Scamacca è alle prese con un problema muscolare ed è in dubbio.

Il Torino di Baroni attraversa un periodo di incertezza. I granata non riescono a dare continuità ai risultati e alternano buone prove a prestazioni incolori. La sconfitta casalinga contro l’Udinese ha messo in luce le difficoltà di una squadra alla ricerca di equilibrio e concretezza.

Pronostico Atalanta-Torino 10 gennaio 2026

Pronostico Atalanta-Torino 10 gennaio 2026

Probabili Formazioni Atalanta-Torino

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Keteleare, Zawleski; Krstovic. All.: Palladino

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. All.: Baroni

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Torino?

La partita si disputerà sabato 10 gennaio, il calcio d’inizio è alle 20:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv sia su Dazn sia su Sky nei canali dedicati. In streaming anche su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Atalanta-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Atalanta-Torino
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.573.756.00
1.603.906.00
1.623.955.40
1.604.005.50
1.623.555.50

Le nostre scommesse su Atalanta-Torino

La Dea ha vinto 3-0 all’andata a Torino, si è trattato del 12° Over 2.5 gol negli ultimi 13 precedenti tra queste due formazioni. Dopo 4 Under di fila è ora di rivedere un match da almeno 3 gol totali con in campo l’Atalanta mentre i granata arrivano da 3 Over di fila e si confermano la miglior squadra da Over del campionato (O/U 12-7 con 2.7 gol totali di media).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.85 SISAL

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Atalanta-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-1, 2-1.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Inter-Napoli: tutto per le scommesse sul big match della 20° giornata di Serie A del 11 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Inter-Napoli: tutto per le scommesse sul big match della 20° giornata di Serie A del 11 gennaio 2026
9 Gennaio 2026
Schedina Serie A: la Multipla gratuita valida per la 20°giornata
Pronostici Serie A
Schedina Serie A: la Multipla gratuita valida per la 20°giornata
9 Gennaio 2026
Pronostico Como-Bologna: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 20° giornata Serie A
Pronostici Serie A
Pronostico Como-Bologna: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 20° giornata Serie A
9 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.