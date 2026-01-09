La partita dell’ora di pranzo di domenica, il lunch match della 20° giornata di Serie A, si gioca allo Stadio Via del Mare dove arrivano i Ducali in un delicato scontro salvezza tra due formazioni appaiate poco sopra la zona rossa, ed entrambe reduci da una sconfitta, anche se i salentini sembrano passarsela peggio in questo momento. Pronostico Lecce-Parma 11 gennaio 2026.

Pronostico Lecce-Parma 11 gennaio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Parma match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Lecce ha vinto le ultime due sfide contro il Parma in Serie A (entrambe al Tardini nel 2025), tanti successi quanti quelli ottenuti dai salentini in tutte le precedenti 25 gare contro i Ducali nel massimo campionato (2V, 10N, 13P).

Il Lecce non ha vinto in nessuna delle ultime tre partite giocate in Serie A (1N, 2P). Dopo lo 0-3 con il Como e lo 0-2 contro la Roma, il Lecce potrebbe perdere tre match casalinghi di fila senza segnare in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella propria storia. Il Lecce è l’unica squadra di questo campionato a non aver segnato ancora un gol su calcio di rigore, avendo sprecato il suo unico tentativo dal dischetto (un rigore ricevuto a favore in questa Serie A, record negativo condiviso con Atalanta e Cagliari).

Nelle ultime nove partite di campionato, il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, inclusa quella per 2-0 con l’Inter nell’ultimo turno. Parma imbattuto nelle ultime tre trasferte di campionato (2V, 1N) e nelle ultime quattro è sempre andato a segno.

Probabili Formazioni Lecce-Parma

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Sottil, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Parma?

Lecce-Parma, domenica 11 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote per Lecce-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lecce-Parma

Contro l’Inter, il Parma ha subito la sua settima rete nel campionato in corso nel quarto d’ora finale di partita: solo il Verona conta dati peggiori dal 76′ in avanti in questa Serie A, sia come gol incassati (11), sia come percentuale di gol subiti (37% vs 33% dei Ducali).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Lecce-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-3.

L’unico gol segnato nel girone d’andata di questo campionato da Riccardo Sottil è arrivato nel match d’andata contro il Parma, decisivo per lo 0-1 salentino al Tardini: l’esterno dei giallorossi in quattro match contro i Ducali nella competizione è imbattuto (due vittorie e due pareggi).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.