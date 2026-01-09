Sfida da non perdere domenica pomeriggio, ore 15:00, allo Stadio Franchi dove la Viola cerca di trovare costanza per risalire dopo un inizio di campionato da incubo, ma i rossoneri cercano punti per la corsa scudetto in questa 20° giornata di Serie A. Pronostico Fiorentina-Milan 11 gennaio 2026.

Pronostico Fiorentina-Milan 11 gennaio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Milan match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45N, 47P) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. La formazione viola è inoltre quella contro cui il club meneghino ha segnato più reti (268) in Serie A. La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Milan in campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti dalla Viola nelle precedenti 18 gare al Franchi contro i rossoneri in Serie A (3V, 7N, 8P).

Due risultati utili di fila della Fiorentina (1V, 1N), che in questo campionato non è ancora riuscita a rimanere per tre partite consecutive imbattuta: i viola in generale hanno raccolto sette punti nelle ultime quattro gare di Serie A, uno in più degli appena sei raccolti nelle prime 15 gare di questo torneo.

Il Milan potrebbe registrare al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A solo per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04. Il Milan è l’unica squadra imbattuta in trasferta in questa Serie A: in otto gare cinque vittorie e tre pareggi per i rossoneri, con appena cinque reti subite (miglior difesa fuori casa nella Serie A in corso). Considerando i Big-5 campionati europei 2025/26, l’unica altra formazione imbattuta fuori casa è il Bayern Monaco.

Probabili Formazioni Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Milan?

Fiorentina-Milan, domenica 11 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Fiorentina-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Milan

Un solo pareggio negli ultimi 11 confronti tra Fiorentina e Milan in campionato: 2-2 lo scorso 5 aprile al Meazza, completano sette vittorie rossonere e tre successi viola.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.40 GOLDBET

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Fiorentina-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-2, 0-2.

La Fiorentina è una delle due squadre – al pari del Cagliari – contro cui Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sono ben sei le reti in sole otto sfide del portoghese ai viola, solo una delle quali arrivata al Franchi (il 30 marzo 2024, in Fiorentina-Milan 1-2; in quella partita Leão fornì anche un assist per Loftus-Cheek).

