9 Gennaio 2026

Chiaramente il big match della 20° giornata di Serie A si gioca domenica sera, ore 20:45, a San Siro con lo scontro al vertice. L’Inter capolista ospita il Napoli di Antonio Conte che ha bisogno di vincere per tornare ad accorciare sui nerazzurri, dopo il mezzo passo falso dello scorso turno (2-2 col Verona). Pronostico Inter-Napoli 11 gennaio 2026.

Pronostico Inter-Napoli 11 gennaio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Napoli match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l’Inter in campionato (1V, 3N). Il Napoli ha vinto il match d’andata contro l’Inter per 3-1 lo scorso 25 ottobre e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i nerazzurri in Serie A per la prima volta dal 2016/17 con Maurizio Sarri allenatore.

L’Inter ha vinto 14 delle sue prime 18 partite disputate in un campionato di Serie A per la settima volta nella sua storia, la quinta nell’era dei tre punti a vittoria; in quattro occasioni totali è arrivata ad almeno 15 successi nelle prime 19, e in questi casi ha sempre conquistato il primo posto finale. L’Inter è – insieme alla Roma – una delle due squadre che nel girone d’andata di questo campionato non ha mai pareggiato in casa: sette vittorie e due sconfitte per i nerazzurri e in tutti e sette i successi, la squadra di Chivu ha sempre segnato almeno due gol.

Il Napoli ha perso sette delle 27 partite disputate in questa stagione (16V, 4N) considerando tutte le competizioni; già due sconfitte in più di quelle subite in 41 partite nell’annata 2024/25 (25V, 11N). Dopo i 2-0 contro Cremonese e Lazio, il Napoli potrebbe vincere tre match di fila in trasferta senza subire gol in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2023, sei in quel caso, con Luciano Spalletti in panchina.

Probabili Formazioni Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hoijlund. All. Conte.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Napoli?

Inter-Napoli, domenica 11 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Inter-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Napoli

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (5V, 3N), pareggiando le due più recenti.

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.75 MARATHONBET

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Inter-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-0, 1-3.

Lautaro Martínez ha realizzato quattro gol contro il Napoli in Serie A, ma tutti nei primi sette incroci con i partenopei nella competizione, mentre nelle ultime otto sfide contro i campani in campionato ha solo fornito un assist, rimanendo a secco di reti. Il nerazzurro ha partecipato a 90 conclusioni in questo campionato (66 tiri e 24 occasioni create), solo Nico Paz (96) conta più partecipazioni al tiro nella Serie A 2025/26.

Scott McTominay ha segnato due gol in tre partite giocate contro l’Inter in Serie A (uno al Meazza nel novembre 2024), uno al Maradona nell’ottobre 2025 (match d’andata di questo campionato): quella nerazzurra potrebbe diventare la prima formazione nella competizione contro cui va a segno in tre diverse partite.

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

