Lunedì si inizia alle ore 18:30 a Marassi, col primo dei due posticipi che chiuderanno la 20° giornata di Serie A. Grifone e sardi si sfideranno in uno scontro diretto che mette in palio punti preziosi per la salvezza. Pronostico Genoa-Cagliari 12 gennaio 2026.
Pronostico Genoa-Cagliari 12 gennaio 2026; analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Cagliari match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Genoa è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro il Cagliari in Serie A (6V, 3N). Genoa e Cagliari hanno pareggiato gli ultimi tre confronti in campionato. Il Genoa ha evitato la sconfitta negli ultimi nove match al Ferraris contro il Cagliari in Serie A (7V, 2N) e solo contro il Lecce (10) vanta una striscia aperta più lunga di gare casalinghe senza sconfitta nel torneo.
Il Genoa ha pareggiato le due partite più recenti contro Pisa e Milan. Il Genoa ha vinto appena una delle ultime 13 gare casalinghe di Serie A, perdendo ben otto volte in questo parziale (4N). Sfida tra la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (il Cagliari 11) e la seconda squadra con più punti persi, invece, dopo essere andata avanti nel punteggio (Genoa 17, dietro soltanto ai 18 della Fiorentina).
Il Cagliari non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due match di fila nelle ultime otto partite di campionato (2V, 3N, 3P): pareggio nella gara più recente contro la Cremonese. Il Cagliari ha guadagnato quattro punti nelle ultime due trasferte di campionato (vittoria contro il Torino e pareggio con la Cremonese).
Probabili Formazioni Genoa-Cagliari
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Adopo, Prati, Mazzitelli; Palestra, S. Esposito; Kilicsoy. All. Pisacane.
Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Cagliari?
Genoa-Cagliari, lunedì 12 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.
Migliori quote per Genoa-Cagliari
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Genoa-Cagliari
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.10
|3.00
|4.00
|2.10
|3.00
|4.20
|2.05
|2.90
|4.30
|2.05
|3.00
|4.00
|2.10
|2.95
|4.15
Le nostre scommesse su Genoa-Cagliari
Da quando allena Daniele De Rossi, in quattro delle cinque partite interne, il Grifone ha sia segnato che subito gol.
PRONOSTICO: GOL SI @2.10 GOLDBET
Risultato Finale e Scommesse Marcatori Genoa-Cagliari
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 1-2.
Il Genoa è la vittima preferita in Serie A di Sebastiano Esposito: tre gol in quattro gare giocate contro il Grifone nella competizione, tutti però arrivati in partite casalinghe; nell’unica sfida disputata contro i liguri al Ferraris nel marzo 2025 con l’Empoli, l’attaccante classe 2002 non è andato a bersaglio.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.