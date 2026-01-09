Pronostico Juventus-Cremonese: le scommesse sul posticipo di lunedì 12-01-26 per la 20° giornata di Serie A

Pronostico Juventus-Cremonese 12 gennaio 2026
Pronostici Serie A
9 Gennaio 2026

La 20° giornata di Serie A si chiude lunedì sera, ore 20:45, a Torino, con i bianconeri che ospitano i grigiorossi. La Juventus di Spalletti si è rilanciata al 4° posto in campionato mentre la Cremonese è in discesa dopo un buon inizio, e non vince da 5 giornate. Pronostico Juventus-Cremonese 12 gennaio 2026.

Pronostico Juventus-Cremonese 12 gennaio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Cremonese match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Cremonese è l’avversaria che la Juventus ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere: in 17 sfide contro i grigiorossi, i bianconeri hanno ottenuto 13 vittorie e 4 pareggi. La Juventus ha vinto tutte le otto partite casalinghe contro la Cremonese in Serie A, con uno score aggregato di 23-3.

La Juventus ha vinto otto delle ultime 10 partite tra tutte le competizioni (1N, 1P), tanti successi per i bianconeri quanti nelle precedenti 21 gare ufficiali (8V, 8N, 5P). La Juventus ha pareggiato le ultime due gare casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (contro Parma e Venezia nello scorso torneo). Solo il Paris Saint-Germain ha segnato con più giocatori diversi (17) della Juventus (15, al pari del Brighton) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. In tutto lo scorso torneo di Serie A, i bianconeri avevano mandato in gol lo stesso numero di calciatori (15).

La Cremonese ha perso sette delle ultime otto sfide (incluse tutte le quattro più recenti) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A, vincendo la restante (2-1 contro la Roma, il 28 febbraio 2023).

Probabili Formazioni Juventus-Cremonese

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Grassi, Vendeputte, Floriani Mussolini; Vardi, Bonazzoli. All. Nicola.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Cremonese?

Juventus-Cremonese, lunedì 12 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Juventus-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Cremonese

La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (9V, 4N), ma nelle ultime tre ha sempre subito gol. La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre trasferte di Serie A (1N, 2P) e solo una volta è rimasta quattro partite fuori casa di fila senza trovare la rete nella competizione: tra dicembre 1991 e febbraio 1992.

PRONOSTICO: GOL SI @2.25 GOLDBET

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Juventus-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-1, 1-1.

