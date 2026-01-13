Questa settimana, tra mercoledì e giovedì, si recuperano i match saltati per la Supercoppa Italia, partite che facevano parte della 16° giornata di campionato che si recupereranno in questi giorni. Pronostico Napoli-Parma 14 gennaio 2026.

Pronostico Napoli-Parma 14 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Parma match valido per il recupero della 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli, a 39 punti, vincendo salirebbe a 42: un risultato che permetterebbe agli azzurri non solo di staccare Juventus e Roma, ma di scavalcare il Milan (fermo a 40 fino a giovedì) e piazzarsi momentaneamente al secondo posto, col fiato sul collo dell’Inter. Conte vuole sfruttare l’inerzia positiva del pareggio in rimonta a San Siro, ma deve fare i conti con l’infermeria. Senza Lukaku, il peso dell’attacco ricadrà ancora sul giovane Hojlund, supportato dalla qualità di Politano ed Elmas nel collaudato 3-4-2-1 considerando le ormai croniche assenze a centrocampo. Out Juan Jesus per squalifica, mentre Neres potrebbe tornare a disposizione almeno per la panchina.

Di fronte ci sarà un Parma mentalmente libero, forte dei suoi 21 punti e del recente successo contro il Lecce. Cuesta non ha motivi per cambiare e conferma in blocco l’undici titolare: Pellegrino agirà da unica punta, con Oristanio e Ondrejka a inventare sulla trequarti e Bernabè a dettare i tempi in mezzo al campo.

Probabili Formazioni Napoli-Parma

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Parma?

Squadre in campo dallo Stadio Armando Maradona mercoledì 14 gennaio, ore 18:30. Diretta DAZN.

Migliori quote per Napoli-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Parma

Il Napoli è reduce da 2 pareggi in campionato, e X è stata anche nell’ultimo confronto al Tardini, uno scialbo 0-0, dopo che i partenopei avevano sempre battuto i Ducali nei 3 precedenti, segnando sempre almeno 2 reti, che è quello che ci aspettiamo anche oggi.

PRONOSTICO: NAPOLI OVER 1.5 GOL @1.60 SISAL

Risultato Esatto Finale per Napoli-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 3-0, 1-1.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.