Mercoledì sera, a San Siro, si recupera il match della 16° giornata di Serie A tra Inter e Lecce, che era saltato per via dei nerazzurri impegnati nelle finali di Supercoppa italiana giocata in Arabia Saudita. Anche il Napoli deve recuperare, continua lo scontro a distanza per lo scudetto tra due squadre che si sono affrontate da poco chiudendo con un punto a testa. Pronostico Inter-Lecce 14 gennaio 2026.

Pronostico Inter-Lecce 14 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Lecce match valido per il recupero della 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter scende in campo conoscendo già il risultato del Napoli: se gli azzurri avranno vinto, i nerazzurri si ritroveranno con un solo punto di vantaggio e l’obbligo di rispondere per riportare le distanze a +4. Chivu, però, deve gestire le forze in vista di un calendario intasato e prepara un turnover ragionato. In attacco Thuram dovrebbe rifiatare: al suo posto scalpita Bonny, in vantaggio su Esposito, per affiancare il capitano Lautaro Martinez. A centrocampo riposo anche per Calhanoglu, uscito acciaccato dal match contro il Napoli: le chiavi della regia passano a Zielinski, mentre sulla sinistra Carlos Augusto farà tirare il fiato a Dimarco.

Per il Lecce è una gara davvero tosta. Il successo del Genoa ha spedito i salentini al terzultimo posto, a -2 dalla salvezza. Di Francesco si presenta a San Siro con la difesa decimata dalle squalifiche di Banda e Gaspar, costretto a schierare l’inedita coppia centrale Siebert-Gabriel. In mezzo al campo rientra Coulibaly dalla Coppa d’Africa, mentre davanti il tridente Sottil-Stulic-N’Dri cercherà di sfruttare ogni minima occasione concessa dalla capolista.

Probabili Formazioni Inter-Lecce

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Maleh; Sottil, Stulic, N’Dri. All. Di Francesco.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Lecce?

Squadre in campo a San Siro mercoledì 14 gennaio, ore 20:45. Diretta esclusiva DAZN.

Migliori quote per Inter-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Lecce

L’Inter non perde in campionato dal 2012 contro il Lecce e i nerazzurri hanno sempre battuto i salentini negli ultimi 6 confronti diretti, con un 4-0 al Via Del Mare nel precedente più recente del gennaio 2025. In queste 6 vittorie l’Inter ha surclassato gli avversari con un punteggio aggregato di 16-1, e non ha mai concesso gol agli avversari nei 5 scontri più recenti. Partita importante anche in chiave scudetto dopo il pari di domenica nel big match col Napoli. Fiducia all’Inter che vincerà senza subire gol secondo noi in casa contro un Lecce che non si presenta neanche benissimo a questo appuntamento.

PRONOSTICO: 1+GOL NO @1.60 SNAI

Risultato Esatto Finale per Inter-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-0, 3-1.

