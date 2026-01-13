Giovedì alle ore 18:30 dallo Stadio Bentegodi si recupera il match valido per la 16° giornata di campionato, che non si era giocato per via del Bologna impegnato nella Supercoppa italiana a Riad. Pronostico Verona-Bologna 15 gennaio 2026.

Pronostico Verona-Bologna 15 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Hellas Verona-Bologna match valido per il recupero della 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Hellas Verona vive un momento da incubo: ultimo in classifica con 13 punti, vede il Genoa (quartultimo) scappare a 19 punti. La partita contro il Bologna non è più solo importante, è vitale per non perdere il contatto con la realtà e rischiare un distacco incolmabile. Zanetti prova a blindare la squadra affidandosi alla “legna” di Gagliardini e Niasse a centrocampo, sperando che la coppia offensiva Giovane-Orban trovi i gol che finora sono mancati.

Il Bologna (27 punti) arriva a Verona con la serenità di chi può guardare avanti verso l’Europa piuttosto che indietro. Italiano vuole i tre punti per avvicinare l’ottavo posto della Lazio e schiera la formazione tipo: Dallinga favorito su Castro per il ruolo di terminale offensivo, supportato da una trequarti di grandissima qualità con Orsolini, Odgaard e Rowe. Gli emiliani hanno le carte in regola per approfittare della tensione e della fragilità difensiva degli scaligeri.

Probabili Formazioni Hellas Verona-Bologna

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Hellas Verona-Bologna?

Squadre in campo allo Stadio Bentegodi di Verona, giovedì 15 gennaio, ore 18:30. Diretta esclusiva DAZN.

Migliori quote per Hellas Verona-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Hellas Verona-Bologna

In campionato il Bologna ha battuto il Verona in 2 delle ultime 3 sfide, compreso il 2-1 nell’ultimo confronto al Bentegodi. Nelle ultime 2 sfide abbiamo assistito ad entrambe le squadre a segno e 3 delle ultime 4 partite degli emiliani si sono concluse con Gol/Gol.

PRONOSTICO: GOL SI @1.95 GOLDBET

Risultato Esatto Finale per Hellas Verona-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 0-3.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.