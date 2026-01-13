Pronostico Como-Milan: statistiche, probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse recupero di Serie A del 15-01-2026

L’ultimo dei recuperi della 16° giornata di Serie A, con le squadre che erano impegnate in Supercoppa Italia, si gioca alle ore 20:45 a Como, dove arriva un Milan a caccia di punti per la corsa scudetto, ma non sarà una trasferta facile per i rossoneri. Pronostico Como-Milan 15 gennaio 2026.

Pronostico Como-Milan 15 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Milan match valido per il recupero della 16° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Quando il Milan scenderà in campo al Sinigaglia, la classifica potrebbe essere stravolta. Se il Napoli avrà battuto il Parma, i rossoneri si ritroverebbero al calcio d’inizio scivolati al terzo posto, obbligati a vincere per riprendersi la seconda piazza e non perdere terreno dall’Inter, e anche per non essere costretti a guardarsi le spalle da Roma e Juve. Allegri lo sa e accantona ogni esperimento: tornano titolari i big Leao e Rabiot, così come Tomori che rientra dalla squalifica. In dubbio Pavlovic dopo i nove punti di sutura riportati in seguito a uno scontro avvenuto nella partita contro la Fiorentina.

Il Como, però, è l’avversario peggiore in questo momento: sesto con 34 punti, sogna l’Europa che conta e gioca con l’entusiasmo alle stelle. Fabregas vuole sfatare il tabù Milan (battuto solo 3 volte nella storia lariana in A) e si affida al talento cristallino di Paz e al senso del gol di Douvikas.

Pronostico Como-Milan 15 gennaio 2026

Pronostico Como-Milan 15 gennaio 2026

Probabili Formazioni Como-Milan

  • COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Je. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
  • MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Milan?

Squadre in campo dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, giovedì 15 gennaio, ore 20:45. Diretta esclusiva DAZN.

Migliori quote per Como-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Como-Milan
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.003.102.50
2.903.252.50
2.903.202.50
2.903.202.50
2.903.202.50

Le nostre scommesse su Como-Milan

Il Milan ha sempre battuto il Como in 5 precedenti, compreso il doppio scontro dello scorso anno finito 2-1 in trasferta e 2-1 in casa. Questa non sarà una trasferta così semplice per i rossoneri, in una partita che ha fatto molto parlare visto che per settimane si è discusso di giocarla in Australia. Anche per questa sfida andiamo con entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.80 BET365

Risultato Esatto Finale per Como-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 0-2.

