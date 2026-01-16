Appena conclusi i quattro importanti recuperi delle squadre che erano state impegnate in Supercoppa qualche settimana fa, il campionato di calcio italiano torna subito in campo con la 21° giornata di Serie A che si apre con l’anticipo di venerdì sera in Toscana. Pronostico Pisa-Atalanta 16 gennaio 2026.

Pronostico Pisa-Atalanta 16 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Pisa-Atalanta match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Pisa ha vinto due delle prime tre partite (1N) contro l’Atalanta in Serie A; nelle successive sei non ha ottenuto alcun successo, registrando due pareggi (incluso quello nella gara di andata) e quattro sconfitte.

Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Serie A (4N, 5P). In questa stagione, prima dell’unica vittoria contro la Cremonese, la squadra non aveva ottenuto successi per 10 gare consecutive. Dopo aver registrato quattro clean sheet nelle prime 11 sfide, i toscani hanno subito almeno un gol in ciascuno degli ultimi nove incontri di campionato (1.8 in media a partita).

L’Atalanta ha vinto le ultime tre partite di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (5N, 5P); tutti i tre successi sono arrivati senza subire gol e la squadra bergamasca non ha mai ottenuto quattro successi con clean sheet di fila in Serie A.

Probabili Formazioni Pisa-Atalanta

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Meister; Moreo. All. Gilardino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Scalvini, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Atalanta?

Pisa-Atalanta, venerdì 16 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Pisa-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Pisa-Atalanta

Il Pisa ha segnato solo una rete in casa in questa Serie A (1-0 contro la Cremonese); dall’introduzione del girone unico nel 1929/30, nessun’altra squadra aveva realizzato così pochi gol dopo 10 gare interne stagionali nel massimo campionato. L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte di Serie A, dopo che aveva collezionato un solo clean sheet nelle precedenti otto (1.5 gol subiti in media a incontro).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00 BET365

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Pisa-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

Charles De Ketelaere, che ha segnato un gol e fornito un assist nelle ultime due gare di Serie A (un solo assist nelle 13 precedenti), ha realizzato solo due reti in 20 sfide di massimo campionato contro squadre neopromosse, l’ultima delle quali l’11 febbraio 2024, contro il Genoa allenato da Alberto Gilardino.

