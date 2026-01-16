Pronostico Udinese-Inter: probabili formazioni, analisi, quote, guida tv e scommesse Serie A del 17-01-2026

Pronostico Udinese-Inter 17 gennaio 2026
16 Gennaio 2026

Il sabato del campionato di calcio italiano inizia il Friuli, alle ore 15:00, con l’Udinese che ospita la capolista Inter per la 21° giornata di Serie A, un match che abbiamo analizzato nei dettagli. Pronostico Udinese-Inter 17 gennaio 2026.

Pronostico Udinese-Inter 17 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Inter match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Udinese ha vinto nella gara di andata di questo campionato contro l’Inter, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri in Serie A; nella competizione, i bianconeri non ottengono due vittorie andata-ritorno contro gli avversari di giornata dal 2012/13, con Francesco Guidolin in panchina.

Nelle ultime nove partite di campionato l‘Udinese (3V, 2N, 4P) non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con un pareggio contro il Pisa nella più recente. I bianconeri, inoltre, hanno segnato due gol nelle ultime due partite e non arrivano a tre gare di fila con più di una rete da settembre-ottobre 2022 (cinque in quel caso).

L‘Inter ha collezionato 46 punti finora in questo campionato e nelle precedenti 10 occasioni in cui ha guadagnato almeno 49 punti dopo 21 partite ha terminato poi la stagione nelle prime due posizioni: sette volte al primo posto, tre al secondo (incluse due delle ultime tre stagioni in cui è capitato, cioè 2021/22 e 2024/25).

Probabili Formazioni Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Kamara; Atta, Davis. All. Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Udinese-Inter?

Udinese-Inter, sabato 17 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Udinese-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Udinese-Inter
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
7.504.501.42
7.004.751.42
7.004.701.42
7.004.751.42
6.604.751.43

Le nostre scommesse su Udinese-Inter

Dopo aver subito gol per tre partite di Serie A consecutive tra la seconda e la quarta giornata (contro Udinese, Juventus e Sassuolo), l’Inter non ha mai concesso una rete per due gare di fila in questo campionato, collezionando ben nove clean sheet dalla quinta giornata in avanti, in 16 partite giocate (incluso l’ultimo contro il Lecce); nel periodo, dal 27 settembre in poi, nei maggiori cinque campionati europei nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata (nove anche la Lazio). L’Inter ha vinto le ultime cinque trasferte di Serie A, subendo solo due gol e mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti. 

PRONOSTICO: INTER VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25 SNAI

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Udinese-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 0-3, 1-2.

Lautaro Martínez ha trovato sei gol in contro l’Udinese in Serie A, andando a segno in cinque diversi incontri; solo contro quattro squadre ha realizzato almeno una rete in più gare: Lazio, Torino (sei), Atalanta (otto) e Cagliari (10). L’attaccante dell’Inter, attualmente a quota cinque reti in trasferta, potrebbe diventare il terzo calciatore, dopo Harry Kane e Kylian Mbappé, a superare i cinque gol esterni in tutte le ultime sette stagioni dei maggiori cinque campionati europei (dal 2019/20).

,
