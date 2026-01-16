Il recupero settimanale ha visto il Napoli frenare contro il Parma al Maradona dove sabato alle ore 18:00 arriva un altra formazione emiliana a cui gli uomini di Antonio Conte dovranno fare attenzione, il Sassuolo di Grosso per questa 21° giornata di Serie A. Pronostico Napoli-Sassuolo 17 gennaio 2026.

Pronostico Napoli-Sassuolo 17 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Sassuolo match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Sassuolo, con 3.7 gol di media a partita. Dopo aver mantenuto la porta inviolata solamente in una delle prime cinque gare interne contro il Sassuolo in Serie A (3V, 2N), il Napoli ha collezionato quattro clean sheet nelle sei più recenti (5V, 1P).

Il Napoli ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie A, tanti pareggi quanti nelle precedenti 24 gare disputate nella competizione (17V, 4P). I partenopei hanno guadagnato 19 punti (5V, 4N, 2P), ben nove in meno della capolista Inter che si trova ora a +6 sugli azzurri.

In questo campionato, il Sassuolo non ha mai vinto contro squadre nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata, con un solo punto conquistato in cinque incontri (2-2 contro il Milan), rimanendo anche a secco di gol nei due più recenti (0-3 vs Juventus, 0-2 vs Roma); i neroverdi, infatti, non vincono contro una squadra tra le top-5 dal 4 maggio 2024 (1-0 contro l’Inter).

Probabili Formazioni Napoli-Sassuolo

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Sassuolo?

Napoli-Sassuolo, sabato 17 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Napoli-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Sassuolo

Il Napoli non perde in casa in Serie A dall’8 dicembre 2024, contro la Lazio, e da allora ha conquistato 14 vittorie e sei pareggi, inclusi i due nelle due gare interne più recenti. Il Sassuolo non vince in campionato dal 6 dicembre scorso contro la Fiorentina e da allora ha collezionato tre pareggi e subito tre sconfitte; nel periodo, dalla giornata 15 in avanti, solo la Cremonese e Pisa, oltre ai neroverdi, sono rimasti a secco di successi in Serie A. Il Sassuolo non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime quattro trasferte di Serie A (2N, 2P).

PRONOSTICO: VITTORIA NAPOLI @1.48 MARATHONBET

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Napoli-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 3-1, 1-0.

Da inizio 2022/23 in campionato (Serie A e Serie B), Armand Laurienté ha realizzato 33 gol con la maglia del Sassuolo, più di ogni altro suo compagno di squadra, e fornito 18 assist, meno solo di Domenico Berardi (26). Il Napoli è una delle tre squadre contro cui l’attaccante neroverde non ha ancora collezionato nemmeno una partecipazione attiva (gol o assist) con almeno cinque sfide in Serie A (cinque anche contro Lazio e Torino).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.