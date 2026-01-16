Bianconeri attesi in Sardegna sabato sera, alle ore 20:45, nel match valido per la 21° giornata di Serie A. La Juve di Spalletti vuole continuare a vincere per difendere il 4° posto che vale la Champions. Pronostico Cagliari-Juventus 17 gennaio 2026.

Pronostico Cagliari-Juventus 17 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Juventus match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus ha vinto 22 dei 28 incontri di Serie A contro il Cagliari dal 2010 in avanti (5N, 1P); in questo periodo, ha ottenuto più successi solamente contro l’Udinese (23 su 32 confronti). Il Cagliari ha perso 20 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (10V, 13N).

Il Cagliari ha mancato l’appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite di campionato (1N, 2P) e ha pareggiato due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1V, 1P).

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite in tutte le competizioni (6V, 1N), mantenendo la porta inviolata in ben cinque occasioni. La Juventus ha vinto senza subire gol le ultime tre trasferte di Serie A.

Probabili Formazioni Cagliari-Juventus

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Juventus?

Cagliari-Juventus, sabato 17 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cagliari-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Juventus

Con Luciano Spalletti in panchina, la media punti della Juventus è di 2.2, contro l’1.5 che i bianconeri avevano registrato con Igor Tudor in questa Serie A; inoltre, i bianconeri hanno subito meno gol (sette) in 11 gare di campionato con il tecnico toscano che in otto con l’allenatore croato (otto).

PRONOSTRICO: VITTORIA JUVENTUS @1.55 SISAL

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Cagliari-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 0-4.

Kenan Yildiz ha segnato sette gol in 19 presenze in questo campionato e con una rete potrebbe superare il suo record in una singola stagione di Serie A (sette 2024/25, ma in 35 partite); l’attaccante bianconero, a segno nell’ultima gara all’età di 20 anni e 253 giorni, è diventato il quinto più giovane calciatore della Juventus a superare i 15 gol realizzati nella competizione, dopo Felice Placido Borel, Giampiero Boniperti, Bruno Nicole e Guglielmo Gabetto.

