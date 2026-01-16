Cagliari-Juventus: tutto per le scommesse vincenti calcio sulla 21° giornata Serie A del 17-01-2026

Pronostici Serie A
Avatar
di
16 Gennaio 2026

Bianconeri attesi in Sardegna sabato sera, alle ore 20:45, nel match valido per la 21° giornata di Serie A. La Juve di Spalletti vuole continuare a vincere per difendere il 4° posto che vale la Champions. Pronostico Cagliari-Juventus 17 gennaio 2026.

Pronostico Cagliari-Juventus 17 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Juventus match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus ha vinto 22 dei 28 incontri di Serie A contro il Cagliari dal 2010 in avanti (5N, 1P); in questo periodo, ha ottenuto più successi solamente contro l’Udinese (23 su 32 confronti). Il Cagliari ha perso 20 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (10V, 13N).

Il Cagliari ha mancato l’appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite di campionato (1N, 2P) e ha pareggiato due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1V, 1P).

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite in tutte le competizioni (6V, 1N), mantenendo la porta inviolata in ben cinque occasioni. La Juventus ha vinto senza subire gol le ultime tre trasferte di Serie A.

Pronostico Cagliari-Juventus 17 gennaio 2026

Pronostico Cagliari-Juventus 17 gennaio 2026

Probabili Formazioni Cagliari-Juventus

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cagliari-Juventus?

Cagliari-Juventus, sabato 17 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cagliari-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Cagliari-Juventus
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
6.503.751.55
6.254.301.50
6.404.101.52
6.254.251.50
6.154.251.50

Le nostre scommesse su Cagliari-Juventus

Con Luciano Spalletti in panchina, la media punti della Juventus è di 2.2, contro l’1.5 che i bianconeri avevano registrato con Igor Tudor in questa Serie A; inoltre, i bianconeri hanno subito meno gol (sette) in 11 gare di campionato con il tecnico toscano che in otto con l’allenatore croato (otto).

PRONOSTRICO: VITTORIA JUVENTUS @1.55 SISAL

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Cagliari-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 0-4.

Kenan Yildiz ha segnato sette gol in 19 presenze in questo campionato e con una rete potrebbe superare il suo record in una singola stagione di Serie A (sette 2024/25, ma in 35 partite); l’attaccante bianconero, a segno nell’ultima gara all’età di 20 anni e 253 giorni, è diventato il quinto più giovane calciatore della Juventus a superare i 15 gol realizzati nella competizione, dopo Felice Placido Borel, Giampiero Boniperti, Bruno Nicole e Guglielmo Gabetto.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Udinese-Inter: probabili formazioni, analisi, quote, guida tv e scommesse Serie A del 17-01-2026
Pronostici Serie A
Pronostico Udinese-Inter: probabili formazioni, analisi, quote, guida tv e scommesse Serie A del 17-01-2026
16 Gennaio 2026
Pronostico Napoli-Sassuolo: analisi, statistiche, quote, guida tv e scommesse Serie A del 17 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Napoli-Sassuolo: analisi, statistiche, quote, guida tv e scommesse Serie A del 17 gennaio 2026
16 Gennaio 2026
Pronostico Pisa-Atalanta: anticipo della 21° giornata di Serie A di venerdì 16 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Pisa-Atalanta: anticipo della 21° giornata di Serie A di venerdì 16 gennaio 2026
16 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.