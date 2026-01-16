Il Parma rientra al Tardini per il lunch match di domenica, valido per la 21° giornata di Serie A, dopo aver strappato un punto prezioso a Napoli nel recupero della settimana scorsa. Il Genoa è più riposato e arriva da una vittoria. Scontro con punti importanti per due squadre che cercano di allontanarsi dalla zona rossa. Pronostico Parma-Genoa 18 gennaio 2026.

Pronostico Parma-Genoa 18 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Parma-Genoa match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A contro il Parma e ha vinto le ultime due trasferte di Serie A contro il Parma, dopo che aveva ottenuto altrettanti successi nelle precedenti 14 (4N, 8P).

Nelle ultime 11 partite di campionato il Parma (4V, 3N, 4P) non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, incluso il pareggio a reti inviolate con il Napoli nella più recente. Il Parma ha perso tre delle ultime quattro partite interne di Serie A, riuscendo a segnare un solo gol (vittoria 1-0 contro la Fiorentina); si tratta dello stesso numero di sconfitte subite nelle precedenti 12 gare casalinghe di campionato (3V, 6N).

Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita di campionato, dopo una serie di 12 gare in cui aveva subito gol. Parma (19) e Genoa (nove) sono due delle quattro squadre con meno attacchi diretti in verticale in questo campionato (Lecce 19, Lazio 17); i gialloblù non hanno ancora trovato il gol in questo tipo di azioni, mentre i rossoblù ne contano uno (contro l’Inter il 14 dicembre).

Probabili Formazioni Parma-Genoa

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandali, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Parma-Genoa?

Parma-Genoa, domenica 18 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Parma-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Parma-Genoa

Il Genoa ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 11 trasferte di Serie A, si tratta della striscia aperta più lunga nella competizione.

PRONOSTICO: GOL SI @2.00 GOLDBET

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Parma-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

Dopo le reti contro Pisa, Milan e Cagliari, Lorenzo Colombo ha segnato un gol per tre presenze consecutive tra Serie A e Serie B per la prima volta in carriera; l’ultimo calciatore del Genoa ad andare in gol per quattro presenze consecutive nel massimo campionato è stato Mattia Destro tra settembre e ottobre 2021.

