Pronostico Parma-Genoa: le scommesse sul lunch match della 21° giornata di Serie A del 18-01-2026

Pronostico Parma-Genoa 18 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Avatar
di
16 Gennaio 2026

Il Parma rientra al Tardini per il lunch match di domenica, valido per la 21° giornata di Serie A, dopo aver strappato un punto prezioso a Napoli nel recupero della settimana scorsa. Il Genoa è più riposato e arriva da una vittoria. Scontro con punti importanti per due squadre che cercano di allontanarsi dalla zona rossa. Pronostico Parma-Genoa 18 gennaio 2026.

Pronostico Parma-Genoa 18  gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Parma-Genoa match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A contro il Parma e ha vinto le ultime due trasferte di Serie A contro il Parma, dopo che aveva ottenuto altrettanti successi nelle precedenti 14 (4N, 8P).

Nelle ultime 11 partite di campionato il Parma (4V, 3N, 4P) non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, incluso il pareggio a reti inviolate con il Napoli nella più recente. Il Parma ha perso tre delle ultime quattro partite interne di Serie A, riuscendo a segnare un solo gol (vittoria 1-0 contro la Fiorentina); si tratta dello stesso numero di sconfitte subite nelle precedenti 12 gare casalinghe di campionato (3V, 6N).

Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita di campionato, dopo una serie di 12 gare in cui aveva subito gol. Parma (19) e Genoa (nove) sono due delle quattro squadre con meno attacchi diretti in verticale in questo campionato (Lecce 19, Lazio 17); i gialloblù non hanno ancora trovato il gol in questo tipo di azioni, mentre i rossoblù ne contano uno (contro l’Inter il 14 dicembre).

Pronostico Parma-Genoa 18 gennaio 2026

Pronostico Parma-Genoa 18 gennaio 2026

Probabili Formazioni Parma-Genoa

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandali, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Parma-Genoa?

Parma-Genoa, domenica 18 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Parma-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Parma-Genoa
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.802.802.80
2.902.603.00
2.852.702.90
2.802.752.95
2.852.702.95

Le nostre scommesse su Parma-Genoa

Il Genoa ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 11 trasferte di Serie A, si tratta della striscia aperta più lunga nella competizione.

PRONOSTICO: GOL SI @2.00 GOLDBET

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Parma-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

Dopo le reti contro Pisa, Milan e Cagliari, Lorenzo Colombo ha segnato un gol per tre presenze consecutive tra Serie A e Serie B per la prima volta in carriera; l’ultimo calciatore del Genoa ad andare in gol per quattro presenze consecutive nel massimo campionato è stato Mattia Destro tra settembre e ottobre 2021.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Udinese-Inter: probabili formazioni, analisi, quote, guida tv e scommesse Serie A del 17-01-2026
Pronostici Serie A
Pronostico Udinese-Inter: probabili formazioni, analisi, quote, guida tv e scommesse Serie A del 17-01-2026
16 Gennaio 2026
Pronostico Napoli-Sassuolo: analisi, statistiche, quote, guida tv e scommesse Serie A del 17 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Napoli-Sassuolo: analisi, statistiche, quote, guida tv e scommesse Serie A del 17 gennaio 2026
16 Gennaio 2026
Pronostico Pisa-Atalanta: anticipo della 21° giornata di Serie A di venerdì 16 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Pisa-Atalanta: anticipo della 21° giornata di Serie A di venerdì 16 gennaio 2026
16 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.