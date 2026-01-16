Pronostico Bologna-Fiorentina: analisi e scommesse sul derby dell’Appennino di Serie A il 18 gennaio 2026

Pronostico Bologna-Fiorentina 18 gennaio 2026
16 Gennaio 2026

Domenica alle ore 15:00 fischio d’inizio allo Stadio Dall’Ara per il derby dell’Appennino valido per la 21° giornata di Serie A. I bolognesi cercano punti buoni per l’Europa, i viola hanno altri obiettivi, svoltare, trovare continuità e uscire dalla zona retrocessione dopo un inizio campionato da incubo. Pronostico Bologna-Fiorentina 18 gennaio 2026.

Pronostico Bologna-Fiorentina 18  gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Fiorentina match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è l’avversario contro cui la Fiorentina ha registrato più vittorie nella sua storia in Serie A: 58 successi viola in 147 sfide nel torneo, completano 47 pareggi e 42 vittorie degli emiliani. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette gare di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P), dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle 16 precedenti (6N, 10P). Il Bologna ha trovato il successo in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A.

Il Bologna ha vinto nell’ultimo match di campionato a Verona (recupero della sedicesima giornata), dopo una serie di sette gare di Serie A senza successi: gli emiliani, infatti, non collezionano due vittorie di fila nella competizione da novembre (serie di tre in quel caso, contro Parma, Napoli e Udinese). Il Bologna ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1N).

La Fiorentina è rimasta imbattuta per tre gare di fila (1V, 2N) per la prima volta nella Serie A 2025/26; l’ultima volta in cui i viola ci erano riusciti nello stesso campionato risaliva al marzo-aprile scorso (sei in quel caso). Inoltre, dopo i pareggi contro Lazio e Milan, i toscani potrebbero registrarne tre di fila nel massimo torneo per la prima volta dall’agosto-settembre 2024.

Probabili Formazioni Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. All. Italiano

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Fiorentina?

Bologna-Fiorentina, domenica 18 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Bologna-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Fiorentina

Da una parte, solo il Milan ha segnato più gol del Bologna nei primi 15 minuti del 2° tempo (nove i rossoneri, otto i rossoblù) in questo campionato, dall’altra parte nessuna formazione ha subito più reti della Fiorentina in questo periodo di gioco (sei, al pari dell’Udinese).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Bologna-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

Riccardo Orsolini ha preso parte a sette reti contro la Fiorentina in Serie A (4G+3A): contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (al pari di Cagliari, Lecce e Udinese); più nel dettaglio, il classe ’97 ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime cinque sfide contro i viola in campionato (3G+2A).

