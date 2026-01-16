La Roma è ospite dei Granata allo Stadio Grande Torino, domenica alle ore 18:00, con i giallorossi di Gasperini che vanno a caccia della 3° vittoria di fila in questa 21° giornata di Serie A, ma i padroni di casa devono darsi una svegliata dopo aver perso 3 delle ultime 4 partite di campionato. Curiosamente le squadre si sono sfidate anche martedì scorso negli ottavi di Coppa Italia, con il Torino che ha messo a segno una vittoria a sorpresa per 3-2 nella capitale. Pronostico Torino-Roma 18 gennaio 2026.

Pronostico Torino-Roma 18 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Roma match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 71 successi giallorossi in 161 precedenti nel torneo, completano 42 pareggi e 48 vittorie granata. Il Torino ha vinto l’ultima sfida di Serie A contro la Roma, dopo una serie di otto incontri consecutivi senza vittorie (2N, 6P).

Il Torino ha perso quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1V), tra cui i due più recenti contro Cagliari e Udinese. Dall’ultima pausa delle Nazionali a novembre, il Torino è una delle tre formazioni ad aver perso più partite in Serie A (sei sconfitte su nove match, al pari di Lecce e Verona) – nel periodo i granata sono anche uno dei tre club a non aver registrato alcun pareggio, insieme a Roma e Atalanta.

La Roma (13V, 7P nel 2025/26) è solo la seconda squadra nella storia della Serie A a non pareggiare alcuna delle prime 20 partite stagionali di Serie A, dopo la Juventus nel 2016/17 (che arrivò addirittura a non pareggiare nessuno dei primi 26 match in quel campionato). La Roma arriva da due successi senza subire gol in campionato.

Probabili Formazioni Torino-Roma

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Casadei, Pedersen; Vlasic; Zapata, Adams. All. Baroni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Malen; Dybala. All. Gasperini

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Torino-Roma?

Torino-Roma, domenica 18 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Torino-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Roma

La Roma ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro il Torino; solo in tre occasioni nella loro storia i giallorossi hanno segnato almeno un gol in più gare esterne di fila contro una singola avversaria nel torneo: contro il Milan (15 tra il 1953 e il 1967), il Cagliari (16 tra il 2007 e il 2023, inclusa vittoria a tavolino) e l’Atalanta (15 tra il 2009 e il 2025).

PRONOSTICO: ROMA OVER 1.5 GOL @2.25 ADMIRALBET

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Torino-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 0-1.

Paulo Dybala, autore di un solo gol nelle sue ultime 18 presenze di campionato (contro il Sassuolo lo scorso 26 ottobre), ha realizzato ben nove reti contro il Torino in Serie A: solo contro l’Udinese ha fatto meglio (12) nel torneo (a quota nove anche Genoa, Sampdoria e Sassuolo). Più nel dettaglio, da quando è arrivato alla Roma (2022/23), la squadra granata è quella contro cui la Joya ha segnato più gol in campionato (cinque in sei sfide).

