Domenica sera, alle ore 20:45, a San Siro i rossoneri ospitano il Lecce nella 21° giornata di Serie A. Dopo il recupero settimanale contro l’Inter, i salentini sfidano l’altra milanese con la necessità di tornare a vincere dopo 3 sconfitte mentre il Milan è impegnato ai piani alti del campionato di calcio italiano. Pronostico Milan-Lecce 18 gennaio 2026.

Pronostico Milan-Lecce 18 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Lecce match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha vinto le ultime quattro gare contro il Lecce in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle cinque precedenti (3N). Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 28 sfide di Serie A contro il Milan (11N, 16P): 1-0 il 1° aprile 2006 al Via del Mare, con una rete di Axel Konan.

Il Milan (12V, 7N) è rimasto imbattuto per 19 gare di fila all’interno dello stesso campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2004, con Carlo Ancelotti in panchina (19 – 15V, 4N). Il Milan ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite (1V) contro squadre che a inizio giornata occupavano le ultime cinque posizioni in classifica in Serie A, dopo che aveva vinto le sei precedenti gare contro queste avversarie.

Il Lecce ha perso nelle ultime tre partite di Serie A, contro Roma, Parma e Inter: la squadra salentina non arriva a quattro ko di fila in campionato dal periodo febbraio-marzo 2025, striscia di cinque con Marco Giampaolo in panchina.

Probabili Formazioni Milan-Lecce

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Lecce?

Milan-Lecce, domenica 18 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Milan-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Lecce

Il Milan ha vinto ben 15 delle 19 sfide interne contro il Lecce in Serie A, il 79% (3N, 1P); tra le squadre affrontate in casa almeno lo stesso numero di volte, solo contro il Palermo i rossoneri hanno registrato una percentuale di successo più elevata (83%).

PRONOSTICO: VITTORIA MILAN @1.30 GOLDBET

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Milan-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 3-1.

Adrien Rabiot, autore di una doppietta decisiva contro il Como, non è mai riuscito a segnare per due match di Serie A consecutivi in carriera, mentre nei maggiori cinque campionati europei è andato a referto per più di una presenza di fila a febbraio 2025 con il Marsiglia (serie di tre in quel caso); il francese è uno dei soli tre centrocampisti del torneo in corso con almeno tre gol e tre assist vincenti (insieme a Nico Paz e Scott McTominay).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.