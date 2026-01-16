Pronostico Cremonese-Hellas Verona: analisi, formazioni, guida tv, quote e scommesse Serie A del 19-01-2026

Pronostico Cremonese-Verona 19 gennaio 2026
16 Gennaio 2026

Il primo posticipo del lunedì per la 21° giornata di Serie A si gioca alle ore 18:30 dallo Stadio Zini di Cremona, con i grigiorossi che ospitano l’Hellas Verona che è al penultimo posto e ha portato a casa un solo punticino nelle ultime 4 giornate del campionato di calcio italiano. Pronostico Cremonese-Verona 19 gennaio 2026.

Pronostico Cremonese-Verona 19 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cremonese-Hellas Verona match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime sette sfide tra Cremonese e Hellas Verona in Serie A, grazie a un successo per parte e ben cinque pareggi, tra cui i due incroci più recenti tra le due formazioni. La Cremonese è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe contro l’Hellas Verona nei campionati professionistici (2V, 2N), con l’unico ko nel periodo arrivato il 20 febbraio 2011 in Serie  C (1-2).

La Cremonese ha guadagnato due punti nelle ultime sei gare di campionato con un punteggio aggregato di 2-11; i grigiorossi potrebbero registrare sette partite di fila senza vittoria per la prima volta in questa stagione di Serie A (sei anche tra settembre e ottobre scorsi). La Cremonese ha vinto solo una delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (4N, 3P).

Il Verona ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque partite di Serie A (1N, 4P) e ha collezionato appena 13 punti in totale finora. Dopo il 2-2 contro il Napoli nella gara fuori casa più recente, l’Hellas Verona potrebbe pareggiare due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2024 (contro Cagliari e Atalanta in quel caso).

Probabili Formazioni Cremonese-Hellas Verona

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Payero, Bondo, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Cremonese-Hellas Verona?

Cremonese-Verona, lunedì 19 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Cremonese-Hellas Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Cremonese-Hellas Verona
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.503.003.00
2.602.903.10
2.502.953.10
2.452.953.10
2.502.9503.15

Le nostre scommesse su Cremonese-Hellas Verona

L’Hellas Verona è sia una delle due squadre che ha subito più gol nel 2° tempo (20, come il Lecce) in questo campionato, sia una delle due formazioni con meno reti segnate nella seconda frazione di gioco (sei, solo il Lecce con cinque ha fatto peggio finora).

PRONOSTICO: CREMONESE 2° TEMPO @2.90 SISAL

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Cremonese-Hellas Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 1-2.

Antonio Sanabria ha realizzato quattro gol contro l’Hellas Verona in Serie A – contro nessuna squadra ha segnato più reti nel torneo (al pari di Atalanta e Sassuolo) – inclusa la prima delle sue due doppiette nel torneo (il 2 agosto 2020 con la maglia del Genoa).

,
