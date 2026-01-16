La 21° giornata di Serie A si chiude lunedì alle ore 20:45 all’Olimpico, dove la Lazio ospita l’arrembante Como in un match che mette in palio punti pesanti nella corsa all’Europa che vede entrambe le formazioni in corsa, anche se al momento la squadra di Fabregas è messa molto meglio rispetto a quella di Sarri. Pronostico Lazio-Como 19 gennaio 2026.

Pronostico Lazio-Como 19 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Como match valido per la 21° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime due gare contro la Lazio in Serie A (1V, 1N). La Lazio è rimasta imbattuta in otto delle nove gare casalinghe contro il Como in Serie A (6V, 2N); l’unico successo dei lariani nel parziale risale al 23 marzo 1952.

Dopo il successo per 1-0 contro l’Hellas Verona nel match più recente, la Lazio potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2025 (contro Cagliari e Monza in quel caso). A partire dalla scorsa stagione, la Lazio è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in Serie A: 13 su 29 (11V, 5P), tra cui tre delle ultime quattro gare all’Olimpico (1P); allargando il dato ai Big-5 campionati europei solo il Rayo Vallecano (14) ha registrato più pareggi interni nel periodo (a quota 13 anche il Crystal Palace).

Il Como ha collezionato un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare di Serie A e non rimane per tre partite di fila nella competizione senza vincere da marzo 2025 (serie di quattro in quel caso). Il Como ha vinto le ultime due trasferte senza subire gol in campionato (contro Lecce e Pisa, entrambe 3-0).

Probabili Formazioni Lazio-Como

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Como?

Lazio-Como, lunedì 19 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Lazio-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lazio-Como

In questo campionato, la Lazio ha guadagnato solo due punti in sei sfide contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime sei posizioni nella classifica di Serie A (2N, 4P), realizzando un solo gol (contro il Bologna il 7 dicembre) e subendo sette reti nel parziale.

Lazio e Como sono le due squadre che hanno segnato più reti nei minuti di recupero finali in questa Serie A (quattro entrambe); allargando il dato agli ultimi 15 minuti di gioco, solo l’Inter (10) ha realizzato più gol di capitolini e lariani (entrambe otto).

PRONOSTICO: COMO (+0 AH) @2.00 BET365

BONUS PICK: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05 BET365

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Lazio-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

Nel suo match d’esordio con la maglia della Lazio contro l’Hellas Verona in Serie A, Kenneth Taylor è stato il giocatore con la percentuale più alta di passaggi riusciti (94.6% – di cui 90.9% riusciti nella 3/4 avversaria); inoltre, nessuno ha creato più occasioni per i compagni rispetto all’olandese (due, al pari di Gustav Isaksen e Domagoj Bradaric).

