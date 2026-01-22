Pronostico Inter-Pisa: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 22° giornata del 23-01-26

Pronostico Inter-Pisa 23 gennaio 2026
22 Gennaio 2026

La 22° giornata di Serie A inizia con l’anticipo di venerdì sera a San Siro, dove la capolista nerazzurra ospita il Pisa. L’Inter cerca di archiviare la deludente parentesi di Champions League in settimana, l’1-3 contro l’Arsenal. Pronostico Inter-Pisa 23 gennaio 2026.

Pronostico Inter-Pisa 23 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Pisa match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto le ultime sei sfide contro il Pisa in Serie A, realizzando 18 gol (tre di media a match). L’Inter ha vinto sei delle sette partite casalinghe contro il Pisa in Serie A, tra cui le cinque più recenti.

L’Inter ha vinto 16 delle 21 partite in questa Serie A e ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi due match di campionato (contro Lecce e Udinese). L’Inter è l’unico club ad aver vinto tutte le sfide (10 su 10) contro formazioni attualmente nella parte bassa della classifica in questa stagione; i nerazzurri sono anche la formazione che ha subito meno gol (quattro) e realizzato più reti (25) contro queste squadre.

Il Pisa ha pareggiato sei delle ultime sette trasferte di campionato (1P); più in generale, la squadra toscana è quella che ha registrato più pareggi fuori casa in questa stagione di Serie A (7 su 10), anche se è l’unica ancora senza vittoria in gare esterne.

Probabili Formazioni Inter-Pisa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Barella, Mkhitaryan ; Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Durosinmi, Meister. All. Gilardino.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Inter-Pisa?

Inter-Pisa, venerdì 23 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Inter-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Pisa

Nonostante sia la formazione che ha subito più reti in trasferta (20) nel campionato in corso, il Pisa ha segnato 14 gol fuori casa: solo Bologna (18), Inter (17), Milan (17) e Como (17) hanno realizzato più reti lontano da casa del club toscano (a quota 14 anche il Napoli).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.53 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Inter-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 2-0.

Lautaro Martínez (11 gol in 21 match nella Serie A 2025/26) è ad un solo gol di distanza dall’eguagliare il bottino di reti dello scorso campionato (12 marcature, ma in 31 presenze). L’argentino ha segnato 16 gol nelle sue ultime 20 sfide contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa una doppietta contro il Pisa lo scorso 30 novembre.

