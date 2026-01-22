Sabato alle ore 15:00 continua la 22° giornata di Serie A con la squadra di Fabregas che ospita i granata che sono in piena crisi dopo le ultime 3 sconfitte e sono a caccia di punti per evitare di essere risucchiati nella lotta per la salvezza. Pronostico Como-Torino 24 gennaio 2026.

Pronostico Como-Torino 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Torino match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Como e Torino hanno pareggiato nove delle 29 sfide in Serie A, completano il quadro 14 successi granata e sei vittorie dei lariani. Il Como ha vinto le ultime due sfide contro il Torino in campionato.

Il Como ha guadagnato 37 punti in 21 partite in questo campionato; in caso di vittoria o pareggio i lariani stabiliranno il loro record di punti dopo 22 match in una singola stagione di Serie A. Dopo il pareggio contro il Bologna e la sconfitta contro il Milan, il Como potrebbe registrare una striscia di almeno tre match casalinghi consecutivi senza vittoria in Serie A solo per la seconda volta con Cesc Fàbregas allenatore.

Il Torino arriva da tre sconfitte di fila in campionato e potrebbe perdere almeno quattro partite consecutive in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2020 (sei in quel caso).

Probabili Formazioni Como-Torino

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Pedersen; Vlasic; Zapata, Adams. All. Baroni.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Como-Torino?

Como-Torino, sabato 24 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Como-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Torino

Il Como è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette gare casalinghe contro il Torino in Serie A (2V, 4N), l’unico successo dei granata al Sinigaglia nel periodo nel torneo risale all’11 giugno 1989 (3-2).

PRONOSTICO: VITTORIA COMO @1.65 GOLDBET

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Como-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Dopo la doppietta contro la Lazio, Nico Paz potrebbe segnare in due presenze consecutive solo per la seconda volta in Serie A, dopo il gennaio 2025 (contro Udinese e Atalanta). In più, il classe 2004 è stato coinvolto in 14 gol in 21 presenze in questo campionato (8G+6A) e potrebbe prendere parte a 15 reti in una singola stagione per la prima volta in Serie A (14 anche nel 2024/25 con 6 gol e 8 assist, ma in 35 partite).

