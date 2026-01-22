Sabato alle ore 18:00 allo Stadio Franchi i viola cercano continuità per risollevarsi e trovare il 5° risultato utile consecutivo, in uno scontro diretto con i sardi che sono tornati alla vittoria lo scorso turno e si sono rialzati. Vediamo le analisi per il match della 22° giornata di Serie A col Pronostico Fiorentina-Cagliari 24 gennaio 2026.

Pronostico Fiorentina-Cagliari 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Cagliari match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Cagliari in campionato (6V, 4N). Dopo l’1-1 del match d’andata alla prima giornata, Fiorentina e Cagliari potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2011/12.

Dopo il successo contro il Bologna, la Fiorentina potrebbe vincere due partite di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A. Considerando le ultime sei giornate di Serie A, solo Juventus (13) e Como (12) hanno segnato più gol della Fiorentina (11) in campionato; per i viola tre successi, due pareggi e una sconfitta nel periodo.

Dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus nel match più recente, il Cagliari potrebbe ottenere due successi consecutivi per la seconda volta in questo campionato. Il Cagliari è la squadra che in trasferta è stata sia in svantaggio per più minuti (423) che in vantaggio per meno minuti (77) in questa stagione di Serie A.

Probabili Formazioni Fiorentina-Cagliari

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Cagliari?

Fiorentina-Cagliari, sabato 24 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Fiorentina-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Cagliari

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime cinque gare al Franchi contro il Cagliari in campionato.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.88 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Fiorentina-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-0, 1-2.

Roberto Piccoli è un ex di questa sfida, avendo registrato la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A proprio con la maglia del Cagliari nello scorso campionato (10 reti in 37 presenze). Il classe 2001, dopo la rete contro il Bologna, potrebbe segnare in due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (contro Udinese e a maglie invertite con il Cagliari contro la Fiorentina).

