Fiorentina-Cagliari: probabili formazioni, statistiche, quote, guida tv e pronostici Serie A del 24-01-2026

Pronostico Fiorentina-Cagliari 24 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Avatar
di
22 Gennaio 2026

Sabato alle ore 18:00 allo Stadio Franchi i viola cercano continuità per risollevarsi e trovare il 5° risultato utile consecutivo, in uno scontro diretto con i sardi che sono tornati alla vittoria lo scorso turno e si sono rialzati. Vediamo le analisi per il match della 22° giornata di Serie A col Pronostico Fiorentina-Cagliari 24 gennaio 2026.

Pronostico Fiorentina-Cagliari 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Cagliari match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Cagliari in campionato (6V, 4N). Dopo l’1-1 del match d’andata alla prima giornata, Fiorentina e Cagliari potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2011/12.

Dopo il successo contro il Bologna, la Fiorentina potrebbe vincere due partite di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A. Considerando le ultime sei giornate di Serie A, solo Juventus (13) e Como (12) hanno segnato più gol della Fiorentina (11) in campionato; per i viola tre successi, due pareggi e una sconfitta nel periodo.

Dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus nel match più recente, il Cagliari potrebbe ottenere due successi consecutivi per la seconda volta in questo campionato. Il Cagliari è la squadra che in trasferta è stata sia in svantaggio per più minuti (423) che in vantaggio per meno minuti (77) in questa stagione di Serie A.

Pronostico Fiorentina-Cagliari 24 gennaio 2026

Pronostico Fiorentina-Cagliari 24 gennaio 2026

Probabili Formazioni Fiorentina-Cagliari

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Cagliari?

Fiorentina-Cagliari, sabato 24 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Fiorentina-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Fiorentina-Cagliari
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.623.755.50
1.623.805.75
1.623.855.60
1.603.855.50
1.633.805.35

Le nostre scommesse su Fiorentina-Cagliari

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime cinque gare al Franchi contro il Cagliari in campionato.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.88 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Fiorentina-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-0, 1-2.

Roberto Piccoli è un ex di questa sfida, avendo registrato la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A proprio con la maglia del Cagliari nello scorso campionato (10 reti in 37 presenze). Il classe 2001, dopo la rete contro il Bologna, potrebbe segnare in due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (contro Udinese e a maglie invertite con il Cagliari contro la Fiorentina).

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Inter-Pisa: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 22° giornata del 23-01-26
Pronostici Serie A
Pronostico Inter-Pisa: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 22° giornata del 23-01-26
22 Gennaio 2026
Pronostico Como-Torino: analisi, probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 22° giornata Serie A
Pronostici Serie A
Pronostico Como-Torino: analisi, probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 22° giornata Serie A
22 Gennaio 2026
Pronostico Lecce-Lazio: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 22° giornata Serie A del 24-01-2026
Pronostici Serie A
Pronostico Lecce-Lazio: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 22° giornata Serie A del 24-01-2026
22 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.