Pronostico Lecce-Lazio: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 22° giornata Serie A del 24-01-2026

Il Lecce ha retto il Milan per lungo tempo lo scorso turno, ma è arrivata la 4° sconfitta consecutiva per i salentini che al momento sarebbero retrocessi e in questa 22° giornata di Serie A sabato sera al Via del Mare ospitano la Lazio di Sarri che a sua volta arriva dal brutto 0-3 interno contro il Como. Pronostico Lecce-Lazio 24 gennaio 2026.

Pronostico Lecce-Lazio 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Lazio match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Grande equilibrio nelle ultime 10 sfide tra Lecce e Lazio in Serie A: quattro successi per parte e due pareggi; i biancocelesti hanno però ottenuto tre vittorie nei quattro confronti più recenti con i salentini (1P) nel massimo campionato. La Lazio è una delle due formazioni, al pari dell’Udinese, contro cui il Lecce ha vinto più partite casalinghe in Serie A (otto su 18, completano due pareggi e otto successi capitolini); in più, contro nessuna squadra i salentini hanno realizzato più gol in gare interne che contro i biancocelesti nel torneo (23, come contro il Milan).

Il Lecce ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei partite di campionato (nel pareggio 1-1 contro la Juventus lo scorso 3 gennaio), perdendo tutte le quattro gare più recenti. Il Lecce è reduce da tre sconfitte consecutive al Via del Mare (contro Como, Roma e Parma) e l’ultima volta che ha perso almeno quattro match casalinghi di fila in una singola stagione di Serie A risale al settembre-ottobre 2011. Il Lecce è sia la squadra che ha segnato meno gol nel 2° tempo (cinque) sia quella che ha subito il maggior numero di reti nella seconda frazione di gioco (21) in questa stagione di Serie A.

Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Como, la Lazio potrebbe perdere due partite consecutive in Serie A per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso settembre contro Sassuolo e Roma – quella è stata anche l’ultima volta che i biancocelesti sono rimasti a secco di gol in due gare di fila nel torneo.

Probabili Formazioni Lecce-Lazio

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lecce-Lazio?

Lecce-Lazio, sabato 24 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Lecce-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lecce-Lazio

Nessuna squadra ha segnato meno gol in trasferta della Lazio in questo campionato (sei, al pari proprio del Lecce) – i biancocelesti hanno però anche la miglior difesa fuori casa (sette reti subite, come Milan e Roma). Più nel dettaglio, nelle 10 trasferte della Lazio si sono registrati appena 13 gol complessivi (tra fatti e subiti), almeno tre in meno di qualsiasi altra formazione in match fuori casa nei Big-5 campionati europei 2025/26.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.50 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Lecce-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 1-3.

Lameck Banda ha preso parte a tutti gli ultimi quattro gol del Lecce in campionato (2G+2A), dopo che non era stato coinvolto in nessuna delle prime nove reti dei salentini in questa stagione di Serie A.

