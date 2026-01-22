Il lunch match che apre la domenica della 22° giornata di Serie A si gioca al Mapei Stadium dove arriva la Cremonese in uno scontro tra formazioni che non vincono ormai da un pò in campionato, e che sono appaiate a 23 punti a centro classifica. Pronostico Sassuolo-Cremonese 25 gennaio 2026.

Pronostico Sassuolo-Cremonese 25 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Cremonese match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Perfetto equilibrio nelle tre sfide tra Sassuolo e Cremonese in Serie A: una vittoria per parte e un pareggio, con cinque gol ciascuna. Dopo il successo per 3-2 nel match d’andata dello scorso 29 agosto, il Sassuolo potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Cremonese vince entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A a partire dal Padova nel 1995/96. Nessun pareggio nelle sei sfide in casa dei neroverdi tra Sassuolo e Cremonese tra Serie A, Serie B, Serie C (inclusa Lega Pro 2): tre vittorie per parte.

Il Sassuolo è reduce da tre sconfitte di fila senza segnare in campionato (contro Juventus, Roma e Napoli), solo due volte i neroverdi sono rimasti a secco di gol in quattro partite di fila in Serie A. Nell’anno solare 2026, il Sassuolo è sia la squadra che ha segnato meno gol (una sola rete in quattro match) sia una delle due formazioni ad aver guadagnato meno punti in Serie A (un solo punto ottenuto, al pari del Lecce).

La Cremonese non ha segnato nelle ultime quattro trasferte di campionato (1N, 3P); i grigorossi potrebbero restare senza reti all’attivo in cinque gare consecutive fuori casa per la prima volta in Serie A (quattro anche tra dicembre 1991 e febbraio 1992). Solo l’Inter (otto) ha segnato più gol del Sassuolo (sei, al pari di Napoli e Como) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; viceversa, nessuna squadra ha subito più reti di Cremonese e Sassuolo nel primo quarto d’ora di gioco (cinque, al pari di altre quattro formazioni).

Probabili Formazioni Sassuolo-Cremonese

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Cremonese?

Sassuolo-Cremonese, domenica 25 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.

Migliori quote per Sassuolo-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Cremonese

Nelle ultime 15 sfide tra due squadre neopromosse in Serie A, la formazione ospitante è rimasta imbattuta ben 13 volte (7V, 6N) – l’ultimo successo della squadra in trasferta in questi confronti è arrivato lo scorso 3 maggio in Parma-Como 0-1.

PRONOSTICO: SASSUOLO VINCENTE @1.95 SISAL

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Sassuolo-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-3.

Andrea Pinamonti ha realizzato quattro gol in questo campionato, tutti però in trasferta: solo Nikola Krstovic ha segnato più reti (cinque) tra i giocatori ancora a secco di reti in partite casalinghe nel torneo in corso. L’ultima rete di Pinamonti al MAPEI Stadium in Serie A risale al 14 aprile 2024 in Sassuolo-Milan.

