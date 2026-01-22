La Dea arriva da 4 risultati utili consecutivi in campionato, 3 vittorie seguite dall’ultimo pareggio di Pisa, ma rimane fuori dalla zona europea e in questa 22° giornata di Serie A va a caccia di punti in casa contro i Ducali che a loro volta non perdono da tre turni (1 vittoria seguita da 2 pareggi). Pronostico Atalanta-Parma 25 gennaio 2026.

Pronostico Atalanta-Parma 25 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Parma match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo sette sconfitte consecutive, il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime due partite (1V, 1N) giocate contro l’Atalanta in Serie A. Dopo quattro vittorie consecutive alla New Balance Arena, con annesso clean sheet, l’Atalanta ha perso l’ultimo match casalingo contro il Parma in Serie A (2-3 il 25 maggio 2025).

Dall’arrivo di Raffaele Palladino, l’Atalanta ha raccolto 12 punti sui 15 disponibili (4V, 1P) nelle gare casalinghe: record nel periodo in Serie A. In generale, invece, dalla prima vittoria conquistata sotto la nuova gestione tecnica (13˚ turno), i bergamaschi hanno messo assieme ben 19 punti – 6V, 1N, 2P – come la Juventus: soltanto Inter (25) e Milan (21) hanno fatto meglio nel parziale. L’Atalanta ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato (1-0 contro la Roma e 2-0 contro il Torino); i bergamaschi potrebbero infilare tre successi interni consecutivi nel torneo per la prima volta dal filotto di sei tra ottobre e dicembre 2024.

Il Parma ha pareggiato le ultime due sfide di campionato, entrambe per 0-0 (contro Napoli e Lecce). Il Parma non perde da cinque trasferte di campionato (3V, 2N) e potrebbe restare imbattuto per più gare esterne di fila per la prima volta in Serie A da novembre 2013-marzo 2014 (otto in quel caso); inoltre, nel periodo (dalla 12ª giornata), quella emiliana è solo una delle tre squadre a non avere mai perso lontano da casa nella competizione (0 sconfitte, come Inter e Milan).

Probabili Formazioni Atalanta-Parma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. All. Cuesta.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Parma?

Atalanta-Parma, domenica 25 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Atalanta-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Parma

L’Atalanta è la terza peggior squadra di questo campionato per percentuale di grandi occasioni da rete andate a buon fine: soltanto il 28.3%, ovvero 13 sulle 46 totali; peggio dei bergamaschi hanno fatto solo il Pisa (28.2%) e l’Hellas Verona (26.5%).

PRONOSTICO: GOL NO @1.80 ADMIRALBET

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Atalanta-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-1, 0-2.

Il Parma è la squadra contro cui Nikola Krstovic ha preso parte a più gol in Serie A: cinque (due reti, tre assist) in appena tre gare giocate. L’attaccante dei bergamaschi ha messo a referto tutti gli ultimi sette centri nel torneo in trasferta (compresi i cinque in nerazzurro) e non va a bersaglio in casa da marzo 2025 (doppietta contro il Milan, con il Lecce).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.