Domenica pomeriggio, alle ore 15:00 da Marassi, va in scena questa sfida valida per la 22° giornata di Serie A, col Genoa che va a caccia del 5° risultato utile conseutivo per allontanarsi dalla zona rossa, mentre il Bologna in campionato è un pò in calo e arriva dalla sconfitta interna contro la Fiorentina. Pronostico Genoa-Bologna 25 gennaio 2026.

Pronostico Genoa-Bologna 25 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Bologna match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna diventerà la nona squadra contro la quale il Genoa disputa almeno 100 partite in Serie A: 99 al momento, per un bilancio finora di 27 vittorie del Grifone, 35 pareggi e 37 sconfitte; inoltre, soltanto contro Lazio (147) e Torino (142) i liguri hanno segnato più gol che contro gli emiliani (125) nel massimo campionato. Dopo quattro risultati utili di fila (2V, 2N) contro il Bologna in Serie A, il Genoa ha perso nel match di andata dello scorso settembre per 2-1 al Dall’Ara.

Se considerassimo la classifica dall’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Grifone (11ª giornata), il Genoa avrebbe ben sette posizioni in più nel tabellone rispetto a quella attuale (nono posto anziché 16˚), il quinto miglior attacco del campionato con 16 reti all’attivo (dietro a Inter, Milan, Como e Juventus, al pari di Fiorentina e Roma) e conterebbe ben nove marcatori differenti: meno soltanto di Roma e Juventus (10 ciascuna). Il Genoa è imbattuto nelle quattro sfide (1V, 3N) disputate nel 2026 in Serie A.

Dopo una serie di nove risultati utili di fila (6V, 3N), il Bologna ha perso cinque delle nove sfide successive di Serie A (1V, 3N), compresa l’ultima in ordine di tempo contro la Fiorentina; nel periodo (dai primi dello scorso dicembre), soltanto Pisa e Lecce hanno raccolto meno punti (quattro a testa) rispetto agli emiliani (sei, come il Sassuolo) nel massimo campionato.

Probabili Formazioni Genoa-Bologna

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Genoa-Bologna?

Genoa-Bologna, domenica 25 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Genoa-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Bologna

Si affrontano la seconda squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggo in questo campionato (il Bologna con 11 al pari del Cagliari e meno soltanto del Milan primo con 13) e la seconda squadra che ha invece perso più punti una volta sopra nel punteggio (il Genoa con 17, meno solo dei 20 della Fiorentina).

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.00 MARATHONBET

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Genoa-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-2, 2-0.

