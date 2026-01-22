La sfida più attesa della 22° giornata di Serie A si gioca domenica alle ore 18:00 a Torino, con la Juventus di Spalletti che arriva da una sconfitta in campionato, e ospita il Napoli che è avanti 4 punti al 3° posto, in uno scontro particolare per i due ex allenatori, Luciano Spalletti ed Antonio Conte. Pronostico Juventus-Napoli 25 gennaio 2026.

Pronostico Juventus-Napoli 25 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Napoli match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite in Serie A: 71 sulle 159 complessive (il 45%); 49 pareggi e 39 successi dei partenopei completano il quadro. Inoltre, contro nessuna avversaria i campani hanno incassato più reti che contro i bianconeri nella competizione (229 come contro l’Inter). La Juventus ha vinto soltanto una delle ultime nove partite di Serie A (2N, 6P) giocate contro il Napoli. Il Napoli ha vinto soltanto due delle 14 trasferte (2N, 10P) giocate all’Allianz Stadium in Serie A, l’ultima per 1-0 nell’aprile 2023; in generale, Antonio Conte non ha mai espugnato da allenatore di una squadra avversaria il campo della Juventus nel massimo torneo: due sconfitte, entrambe con l’Inter, nel 2020 (2-0) e 2021 (3-2) e un pareggio nella sfida di andata dello scorso campionato (0-0), proprio al timone dei partenopei.

Dopo sei risultati utili di fila (5V, 1N), la Juventus ha perso nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari e non subisce due ko consecutivi nella competizione dalle ultime due gare della gestione di Igor Tudor lo scorso ottobre (contro Como e Lazio). La Juventus è una delle due squadre, proprio insieme al Napoli, a non avere ancora perso nelle gare interne di questo campionato; i bianconeri sono imbattuti da ben 14 match tra le mura amiche (10V, 4N) e proprio l’avversaria di giornata, Napoli, è l’unica formazione, attualmente in Serie A, a vantare una striscia aperta più lunga (21) di gare casalinghe consecutive senza sconfitte nel massimo torneo rispetto a quella dei piemontesi.

Sette clean sheets per il Napoli nelle ultime 13 gare di campionato, dopo che aveva subito almeno un gol in ciascuna delle precedenti sei; nel periodo (dalla 9ª giornata), solo l’Inter ha fatto meglio (otto partite senza subire gol). Inoltre, i partenopei hanno tenuto la porta inviolata nei due match più recenti e potrebbero non subire gol per tre partite consecutive per la prima volta in questo campionato.

Probabili Formazioni Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Juventus-Napoli?

Juventus-Napoli, domenica 25 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Juventus-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Napoli

Juventus e Napoli tendono a dominare il gioco; quella bianconera e quella partenopea sono infatti rispettivamente la prima e la terza squadra per numero di sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A: 330 i piemontesi e 311 i campani – in mezzo l’Inter con 323. Sono anche prima e terza (Juventus 5290 e Napoli 4749 – tra di loro l’Inter a 5113) per passaggi completati nella metà campo avversaria.

PRONOSTICO: GOL SI @2.15 GOLDBET

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Juventus-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-1.

Dopo il gol nel match di andata, Kenan Yildiz potrebbe diventare il quinto giocatore della Juventus ad andare a segno in entrambi i match stagionali contro il Napoli nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo Cristiano Ronaldo (2019/20), Alessandro Del Piero (2000/01), Darko Kovacevic (2000/01) e Fabrizio Ravanelli (1994/95). Inoltre, il fantasista turco, ha realizzato sette gol e quattro assist in 20 gare di questo torneo: esattamente lo stesso bottino della scorsa stagione in Serie A (7G+4A), ma in 35 presenze.

Dopo la doppietta firmata nella gara di andata lo scorso dicembre, Rasmus Højlund potrebbe diventare soltanto il terzo giocatore del Napoli ad andare in gol in entrambe le sfide stagionali contro la Juventus nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo Marek Hamsík (nel 2009/10) e Lorenzo Insigne (nel 2020/21). Tuttavia, il danese è a secco di reti da cinque gare nel torneo e non rimane senza segnare per sei match consecutivi nella competizione dal periodo aprile-maggio 2023 (quando giocava nell’Atalanta).

