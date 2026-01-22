Pronostico Roma-Milan: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 22° giornata di Serie A del 25 gennaio 2026

Pronostico Roma-Milan 25 gennaio 2026
Pronostici Serie A
Avatar
di
22 Gennaio 2026

Non solo Juve-Napoli, in questa straordinaria domenica del campionato di calcio italiano, la 22° giornata di Serie A ci regala un altro big match al vertice all’Olimpico, con i giallorossi di Gasperini che ospitano il Milan. Pronostico Roma-Milan 25 gennaio 2026.

Pronostico Roma-Milan 25 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Milan match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, soltanto contro la Fiorentina i rossoneri hano segnato più gol (269) che contro i giallorossi (262) nel massimo campionato. La Roma ha perso nove delle ultime 16 partite (2V, 5N) giocate contro il Milan in Serie A, compreso il match di andata (0-1).

Il Milan non perde da 20 partite di Serie A (13 successi e sette pareggi nel parziale): tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei, soltanto il Bayern Monaco vanta una striscia attualmente aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte (27) rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri.

La Roma ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide di campionato senza subire gol. Roma e Milan sono due delle tre squadre che hanno guadagnato più punti rispetto alle prime 21 partite disputate lo scorso campionato: primi i giallorossi con +15 (42 v 27) – come il Como – e terzi i rossoneri con +12 (46 v 34).

Pronostico Roma-Milan 25 gennaio 2026

Pronostico Roma-Milan 25 gennaio 2026

Probabili Formazioni Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Milan?

Roma-Milan, domenica 25 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Roma-Milan
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.603.002.90
2.603.003.00
2.652.853.00
2.602.902.95
2.702.902.90

Le nostre scommesse su Roma-Milan

Il Milan ha perso l’ultimo match giocato all’Olimpico contro la Roma lo scorso maggio (3-1) e non subisce almeno due ko di fila contro le squadre capitoline in trasferta nel torneo dal 2012 (tre in quel caso, con Massimiliano Allegri, di cui due con la Lazio e una con i giallorossi).

PRONOSTICO: ROMA (+0 AH) @1.83 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Roma-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 2-2.

Paolo Dybala ha preso parte a 13 gol (8G+5A) contro il Milan in Serie A (13 anche contro Sassuolo): meno solo delle partecipazioni collezionate contro l’Udinese (21) nel massimo torneo; tuttavia, l’argentino, a bersaglio nell’ultimo match di campionato sul campo del Torino, ha segnato tutte le ultime quattro reti in trasferta e non timbra il cartellino all’Olimpico da oltre un anno nel torneo, ovvero dal 22 dicembre 2024 contro il Parma (399 giorni alla data del match).

Rafael Leão ha preso parte a otto gol (due reti e sei assist) contro la Roma in tutte le competizioni e soltanto contro la Lazio ha partecipato a più marcature (nove) con la maglia del Milan (a quota otto anche contro il Cagliari); in particolare, i sei passaggi vincenti contro i giallorossi rappresentano un record per il portoghese contro una singola avversaria in gare ufficiali.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Inter-Pisa: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 22° giornata del 23-01-26
Pronostici Serie A
Pronostico Inter-Pisa: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 22° giornata del 23-01-26
22 Gennaio 2026
Pronostico Como-Torino: analisi, probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 22° giornata Serie A
Pronostici Serie A
Pronostico Como-Torino: analisi, probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 22° giornata Serie A
22 Gennaio 2026
Fiorentina-Cagliari: probabili formazioni, statistiche, quote, guida tv e pronostici Serie A del 24-01-2026
Pronostici Serie A
Fiorentina-Cagliari: probabili formazioni, statistiche, quote, guida tv e pronostici Serie A del 24-01-2026
22 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.