Pronostico Roma-Milan: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 22° giornata di Serie A del 25 gennaio 2026

Non solo Juve-Napoli, in questa straordinaria domenica del campionato di calcio italiano, la 22° giornata di Serie A ci regala un altro big match al vertice all’Olimpico, con i giallorossi di Gasperini che ospitano il Milan. Pronostico Roma-Milan 25 gennaio 2026.

Pronostico Roma-Milan 25 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Milan match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, soltanto contro la Fiorentina i rossoneri hano segnato più gol (269) che contro i giallorossi (262) nel massimo campionato. La Roma ha perso nove delle ultime 16 partite (2V, 5N) giocate contro il Milan in Serie A, compreso il match di andata (0-1).

Il Milan non perde da 20 partite di Serie A (13 successi e sette pareggi nel parziale): tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei, soltanto il Bayern Monaco vanta una striscia attualmente aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte (27) rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri.

La Roma ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide di campionato senza subire gol. Roma e Milan sono due delle tre squadre che hanno guadagnato più punti rispetto alle prime 21 partite disputate lo scorso campionato: primi i giallorossi con +15 (42 v 27) – come il Como – e terzi i rossoneri con +12 (46 v 34).

Probabili Formazioni Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Roma-Milan?

Roma-Milan, domenica 25 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Milan

Il Milan ha perso l’ultimo match giocato all’Olimpico contro la Roma lo scorso maggio (3-1) e non subisce almeno due ko di fila contro le squadre capitoline in trasferta nel torneo dal 2012 (tre in quel caso, con Massimiliano Allegri, di cui due con la Lazio e una con i giallorossi).

PRONOSTICO: ROMA (+0 AH) @1.83 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Roma-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 2-2.

Paolo Dybala ha preso parte a 13 gol (8G+5A) contro il Milan in Serie A (13 anche contro Sassuolo): meno solo delle partecipazioni collezionate contro l’Udinese (21) nel massimo torneo; tuttavia, l’argentino, a bersaglio nell’ultimo match di campionato sul campo del Torino, ha segnato tutte le ultime quattro reti in trasferta e non timbra il cartellino all’Olimpico da oltre un anno nel torneo, ovvero dal 22 dicembre 2024 contro il Parma (399 giorni alla data del match).

Rafael Leão ha preso parte a otto gol (due reti e sei assist) contro la Roma in tutte le competizioni e soltanto contro la Lazio ha partecipato a più marcature (nove) con la maglia del Milan (a quota otto anche contro il Cagliari); in particolare, i sei passaggi vincenti contro i giallorossi rappresentano un record per il portoghese contro una singola avversaria in gare ufficiali.

