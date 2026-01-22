Pronostico Hellas Verona-Udinese: le scommesse sul posticipo della 22° giornata di Serie A del 26-01-26

Pronostico Verona-Udinese 26 gennaio 2026
22 Gennaio 2026

La 22° giornata di Serie A si chiude lunedì sera al Bentegodi, con l’Hellas Verona che cerca punti dopo essere piombata all’ultimo posto in classifica mentre l’Udinese arriva dal ko interno per 0-1 contro l’Inter e rimane tranquilla al 10° posto. Pronostico Verona-Udinese 26 gennaio 2026.

Pronostico Verona-Udinese 26 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Hellas Verona-Udinese match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Hellas Verona è imbattuto nelle ultime sei sfide di campionato contro l’Udinese, con due vittorie e quattro pareggi, compreso quello della gara di andata (1-1), nel parziale. L’Hellas Verona ha vinto tre delle ultime cinque partite (1N, 1P) giocate al Bentegodi contro l’Udinese in Serie A.

L’Udinese ha esattamente lo stesso tabellino di marcia dello scorso campionato dopo le prime 21 partite disputate: 26 punti, frutto come nel torneo 2024/25 di sette vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Sul fronte reti, due gol segnati in meno in questa Serie A (22 vs 24) e uno subito in più (33 vs 32).  L’Udinese ha vinto solo due delle ultime otto trasferte di Serie A (1N, 5P); tuttavia uno di questi due successi è arrivato proprio in quella più recente sul campo del Torino (1-2).

L’Hellas Verona ha raccolto 14 punti in classifica finora in questo torneo; soltanto due volte nella loro storia in Serie A i gialloblù ne hanno messi assieme meno di 15 dopo le prime 22 partite stagionali nella competizione. L’Hellas Verona ha perso tutte le ultime tre gare disputate al Bentegodi in questo campionato.

Pronostico Verona-Udinese 26 gennaio 2026

Pronostico Verona-Udinese 26 gennaio 2026

Probabili Formazioni Hellas Verona-Udinese

VERONA (3-4-3): Perilli; Slotsager, Nelsson, Nunez; Lirola, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Sarr, Orban. All. Zanetti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta, Davis. All. Runjaic

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Hellas Verona-Udinese?

Verona-Udinese, lunedì 26 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Hellas Verona-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Verona-Udinese
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.603.002.90
2.753.003.85
2.653.052.85
2.603.002.80
2.653.002.80

Le nostre scommesse su Hellas Verona-Udinese

L’Hellas Verona è la squadra che conta finora il maggior numero di attacchi diretti in questo campionato (49, 23 in più rispetto a quelli dell’Udinese che ne ha 26) nonché la formazione che ha segnato più gol (cinque) da questa situazione di gioco. L’Udinese è la squadra che ha subito più gol dal dischetto in questo campionato: cinque – meno solo del Siviglia (sei) nei cinque maggiori tornei europei in corso. Di questi, ben quattro sono arrivati in gare esterne, compreso l’ultimo sul campo del Como a gennaio.

PRONOSTICO: OVER 2.0 GOL @1.88 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Hellas Verona-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-3, 2-2.

Suat Serdar ha segnato due gol in questo campionato eguagliando il record personale di marcature in un singolo torneo di Serie A (due anche in quello scorso); tuttavia, ciascuna delle quattro reti siglate dal turco nel massimo campionato (inclusa quella contro l’Udinese nalla sfida di andata) è arrivata in traferta: l’ultimo suo centro in un match interno nei Big-5 tornei europei risale all’ottobre 2022, in Bundesliga, con l’Hertha Berlino contro il Friburgo.

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
