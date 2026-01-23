La schedina di oggi, è dedicata alle partite di calcio della 22° giornata di Serie A, in programma dal 23 al 26 gennaio 2026. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Serie A gratis valida per la 22° giornata di campionato.
Tra venerdì’ 23 e lunedì 26 gennaio 2026, si giocano le partite della ventidueesima giornata in Serie A. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Como-Torino
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite della ventesima turno di campionato in Serie A, è in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15.00 e vede scendere in campo la formazione di casa del Como contro il Torino.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Como, offerta a quota 1.61 su Admiralbet e Goldbet.
Multipla Fiorentina-Cagliari
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca a Firenze, tra la squadra di casa della Fiorentina e la formazione ospite del Cagliari.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Fiorentina, offerta a quota 1.61 su Snai e Sisal
Scommessa Juventus-Napoli
La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18 e vede scendere in campo Juventus-Napoli
Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione Gol Si, offerta a quota 2.10 su Netbet e Goldbet
Pronostico Roma-Milan
La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie A, è in programma domenica 25 gennaio, alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa della Roma opposta al Milan.
Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione Gol Si, offerta a quota 2.10 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @10.45
Como-Torino: 1 a quota 1.61
Fiorentina-Cagliari: 1 a quota 1.61
Juventus-Napoli: Gol Si a quota 2.10
Roma-Milan: GOL SI a quota 1.90
Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.