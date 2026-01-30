La schedina di oggi, è dedicata alle partite di calcio della 23° giornata di Serie A, in programma dal 30 gennaio al 2 febbraio 2026. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Serie A della 23° giornata, scopri il nostro pronostico vincente.
Tra venerdì’ 30 gennaio e lunedì 2 febbraio 2026, si giocano le partite della ventidueesima giornata in Serie A. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Cagliari-Verona
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite della ventesima turno di campionato in Serie A, è in programma sabato 31 gennaio 2026 alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Cagliari contro il Verona.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Cagliari, offerta a quota 2.20 su Admiralbet e Goldbet.
Multipla Como-Atalanta
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca a Como, tra la squadra di casa del Como e la formazione ospite dell’Atalanta.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.70 su Snai e Sisal
Scommessa Cremonese-Inter
La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 1 febbraio 2026, alle ore 18 e vede scendere in campo Cremonese-Inter
Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione Vittoria Inter + Over 2.5, offerta a quota 1.90 su Netbet e Goldbet
Pronostico Parma-Juventus
La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie A, è in programma domenica 25 gennaio, alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Parma opposta alla Juventus.
Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione Vittoria Juventus + Over 1.5, offerta a quota 1.80 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @12.85
Cagliari-Verona: 1 a quota 2.20
Como-Atalanta: GOL SI a quota 1.70
Cremonese-Inter: 2+Over 2.5 a quota 1.90
Parma-Juventus: 2+Over 1.5 a quota 1.80
