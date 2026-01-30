La schedina di oggi, è dedicata alle partite di calcio della 23° giornata di Serie A, in programma dal 30 gennaio al 2 febbraio 2026. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Serie A della 23° giornata, scopri il nostro pronostico vincente.

Tra venerdì’ 30 gennaio e lunedì 2 febbraio 2026, si giocano le partite della ventidueesima giornata in Serie A. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Cagliari-Verona

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite della ventesima turno di campionato in Serie A, è in programma sabato 31 gennaio 2026 alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Cagliari contro il Verona.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Cagliari, offerta a quota 2.20 su Admiralbet e Goldbet.

Multipla Como-Atalanta

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca a Como, tra la squadra di casa del Como e la formazione ospite dell’Atalanta.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.70 su Snai e Sisal

Scommessa Cremonese-Inter

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 1 febbraio 2026, alle ore 18 e vede scendere in campo Cremonese-Inter

Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione Vittoria Inter + Over 2.5, offerta a quota 1.90 su Netbet e Goldbet

Pronostico Parma-Juventus

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie A, è in programma domenica 25 gennaio, alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Parma opposta alla Juventus.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione Vittoria Juventus + Over 1.5, offerta a quota 1.80 su Netbet e Goldbet

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€

Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro. 4.5 Visita il Sito Recensione

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @12.85



Cagliari-Verona: 1 a quota 2.20

Como-Atalanta: GOL SI a quota 1.70

Cremonese-Inter: 2+Over 2.5 a quota 1.90

Parma-Juventus: 2+Over 1.5 a quota 1.80

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.