Pronostico Lazio-Genoa: anticipo della 23° giornata di Serie A di venerdì 30 gennaio 2026

La 23° giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo di venerdì sera allo Stadio Olimpico, con la Lazio scesa al 9° posto, che cerca di tornare a fare i tre punti contro il Genoa di De Rossi che si è rilanciato, e ha portato a casa 7 punti nelle ultime 3 giornate di campionato. Pronostico Lazio-Genoa 30 gennaio 2026.

Pronostico Lazio-Genoa 30 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Genoa match valido per la 23° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa senza subire alcun gol. Il Genoa ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 17 gare di Serie A contro la Lazio (2.5 gol subiti dai rossoblù in media nel parziale). Lazio e Genoa non hanno pareggiato nessuno degli ultimi 15 confronti disputati nel massimo campionato in casa dei biancocelesti: i padroni di casa hanno trovato il successo in nove di queste occasioni (6P), tra cui in sette delle nove più recenti.

La Lazio non ha trovato il successo in otto delle 10 più recenti gare di campionato (5N, 3P) e nelle due più recenti non è riuscita a segnare. Lla Lazio è la squadra che ha percentuale più alta di vittorie nella competizione nei match al venerdì (68%, 13 su 19) – min. 2 incontri.

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime cinque gare di campionato (2V, 3N). Il Genoa è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare di Serie A disputate di venerdì (6V, 4N), vincendo le due più recenti.

Probabili Formazioni Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Zaccagni, Dia, Cancellieri. All. Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Malinosvkyi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Lazio-Genoa?

Lazio-Genoa, venerdì 30 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Lazio-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lazio-Genoa

La Lazio (19) e il Genoa (11) sono le due squadre che hanno effettuato meno attacchi diretti in questa Serie A; la bassa verticalità è confermata per la Lazio dalla velocità di verticalizzazione, che per i biancocelesti ammonta a 1.55 metri al secondo nel torneo in corso, il dato più basso finora.

PRONOSTICO: GOL NO @1.62 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Lazio-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-0.

Mattia Zaccagni ha realizzato il suo primo gol in Serie A contro il Genoa, il 12 gennaio 2020 con l’Hellas Verona; il giocatore della Lazio è andato a segno anche nel più recente confronto con i rossoblù – lo scorso settembre – e l’ultima volta che ha trovato la rete sia all’andata che al ritorno contro una singola squadra nel torneo risale alla scorsa stagione, contro il Cagliari.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.