Domenica alle ore 18:30 lo Stadio Maradona ospiterà quello che è senza dubbio il big match più interessante della 2° giornata di Serie A, col Napoli che ospita il Como. Pronostico Napoli-Como 30 agosto 2026.

Pronostico Napoli-Como 30 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Como match valido per la 2° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Como è imbattuto nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli (1V, 2N). Entrambi i precedenti incontro dello scorso campionato tra Napoli e Como sono terminati 0-0: infatti, sia partenopei che lariani hanno nell’avversaria di giornata l’unica squadra contro cui non hanno trovato la rete la scorsa Serie A.

Il Como è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 trasferte di Serie A (fa eccezione un 1-2 contro il Sassuolo il 17 aprile), trovando nel parziale ben otto successi e tre pareggi. Considerando le prime due gare stagionali in un campionato di Serie A, il Como ha vinto solo una volta nel corso delle sue ultime 13 partecipazioni al massimo campionato.

Il Napoli ha vinto ciascuna delle prime due gare stagionali di Serie A in ben sette delle precedenti nove annate nella competizione. Il Napoli ha trovato il successo all’esordio casalingo in ciascuna delle precedenti 10 stagioni di Serie A – tuttavia i partenopei hanno perso due delle ultime quattro gare interne in campionato (2V), tanti ko quanti nelle precedenti 35.

Probabili Formazioni Napoli-Como

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Mctominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Guida TV Calcio: dove vedere Napoli-Como?

Napoli-Como, domenica 30 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Napoli-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Como

Solo la Fiorentina (3) ha effettuato meno conclusioni del Napoli (4) dall’interno dell’area di rigore nella prima giornata di questa Serie A, mentre il Como ne ha registrate 13, come Juventus e Roma e meno solo del Milan (19). Dall’altro lato, solo il Sassuolo (10) ha tirato più volte dalla distanza rispetto ai partenopei (9).

PRONOSTICO: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80

Marcatori e Fantacalcio: i giocatori più interessanti per Napoli-Como

Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne ha segnato e fornito un assist entrando a gara in corso nella prima giornata di questo campionato; solo due volte nei cinque grandi campionati europei è stato coinvolto in tre reti nelle prime due presenze stagionali: nel 2019/20 e nel 2022/23, entrambe con il Manchester City.

Il centrocampista del Como Nico Paz (18+14) può diventare il secondo giocatore a segnare almeno 15 gol e fornire almeno 15 assist in Serie A prima di compiere 22 anni dal 2004/05 in avanti, dopo Domenico Berardi (38+22).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (0-0-1, -1.00 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.