Pronostico Sassuolo-Torino: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 2° giornata Serie A del 29-08-2026

Pronostico Sassuolo-Torino 29 agosto 2026
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28 Agosto 2026

Al Mapei Stadium sabato i neroverdi del Sassuolo ospitano i granata del Torino, con due squadre che hanno perso entrambe all’esordio e ora cercano un immediato riscatto in questa 2° giornata di Serie A. Pronostico Sassuolo-Torino 29 agosto 2026

Pronostico Sassuolo-Torino 29 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Torino match valido per la 2° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Tra le squadre affrontate almeno tre volte in casa in Serie A, il Torino è una delle tre contro cui il Sassuolo vanta la percentuale di vittorie più bassa (8%, a pari merito con Napoli e Roma), avendo ottenuto contro i granata un bilancio interno di una vittoria, otto pareggi e tre sconfitte.

Il Sassuolo potrebbe perdere le prime due partite di questa Serie A, un evento che si è verificato anche nelle ultime due stagioni disputate nella competizione e che in precedenza era accaduto soltanto una volta nelle 10 annate disputate dai neroverdi nella massima serie.

Il Torino ha perso la prima giornata di questa Serie A contro il Milan; i granata non iniziano un campionato con due sconfitte nelle prime due gare dal 2021, quando in panchina c’era Ivan Juric.

Pronostico Sassuolo-Torino 29 agosto 2026

Pronostico Sassuolo-Torino 29 agosto 2026

Probabili Formazioni Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Odenthal, Idzes, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Volpato, Bowie, Laurientè. All. Aquilani

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Ismajli, Coco, Comuzzo; Fortini, Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani; Casadei, Vlasic; Simeone. All. Abate

Guida TV Calcio: dove vedere Sassuolo-Torino?

Sassuolo-Torino, sabato 30 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Sassuolo-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sassuolo-Torino
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.253.253.25
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2.253.253.25
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Le nostre scommesse su Sassuolo-Torino

Il Sassuolo ha perso la prima partita casalinga in ciascuno dei precedenti due campionati di Serie A disputati, tante sconfitte quante ne aveva registrate nelle precedenti 10 stagioni nella competizione (4V, 4N, 2P) – inclusa una gara persa a tavolino nel 2016. Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Sassuolo.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.65

Marcatori e Fantacalcio: i giocatori più interessanti per Sassuolo-Torino

Cristian Volpato ha creato cinque occasioni da gol nella prima giornata di questa Serie A, un primato condiviso con Luis Milla; da marzo in avanti, il centrocampista del Sassuolo ha fornito 15 assist per il tiro, superato tra i compagni di squadra soltanto da Armand Laurienté (21).

Armand Laurienté ha effettuato più tiri di qualsiasi altro giocatore in questo inizio di Serie A (sei); il Torino è una delle due squadre, insieme al Napoli, contro cui l’attaccante del Sassuolo ha disputato più partite senza mai partecipare a un gol nella competizione (sei).

Sette dei 16 gol realizzati da Ché Adams in Serie A dal suo esordio nella stagione 2024/25 sono arrivati da subentrato; nel periodo, solo Pedro (11) ha segnato più gol entrando a gara in corso nel massimo campionato italiano. Dopo il gol contro il Milan e quello all’ultima giornata dello scorso campionato, potrebbe andare a segno per tre gare di fila per la prima volta nella competizione.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (0-0-1, -1.00 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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