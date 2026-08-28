Pronostico Milan-Venezia: analisi e scommesse anticipo 2° giornata Serie A del 28 agosto 2026

Pronostico Milan-Venezia 28 agosto 2026
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28 Agosto 2026

La 2° giornata di Serie A inizia con l’anticipo di venerdì sera a San Siro, col Milan che ospita il neo promosso Venezia per aprire questo fine settimana col campionato di calcio italiano. Pronostico Milan-Venezia 28 agosto 2026

Pronostico Milan-Venezia 28 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Venezia match valido per la 2° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Venezia, segnando almeno due gol in ogni occasione e mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro. Il Venezia ha perso 18 partite di Serie A contro il Milan (4V, 6N, 18P); contro nessuna squadra i lagunari hanno subito più sconfitte nel massimo campionato, a pari merito con le 18 maturate contro la Juventus. Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Venezia (8V 2N).

Il Milan ha perso la prima gara casalinga dello scorso campionato di Serie A (1-2 contro la Cremonese), interrompendo una serie di 11 vittorie seguite e un pareggio. Ruben Amorim ha vinto all’esordio contro il Torino e sono finora otto gli allenatori del Milan ad aver vinto le loro prime due partite di Serie A avendo debuttato in rossonero a inizio campionato, di questi solamente due nell’era dei tre punti a vittoria: Alberto Zaccheroni nel 1998 e Filippo Inzaghi nel 2014.

Il Venezia non vince una delle prime due partite giocate in un campionato di Serie A dal 1946; da allora, in 19 incontri disputati tra nove stagioni diverse più quella attuale, ha registrato un bilancio di cinque pareggi e 14 sconfitte. Il Venezia è la squadra che ha partecipato a più stagioni nel massimo campionato italiano (14) senza mai riuscire a vincere la prima gara del torneo disputata in trasferta (3N, 11P). Il Venezia è stata una delle due squadre (con il Bologna, 1.78) a non aver segnato nella prima giornata di questa Serie A tra quelle che hanno registrato un valore di Expected Goals superiore a uno (2.05); i lagunari hanno inoltre mandato sette giocatori al tiro almeno due volte nel corso del match, più di ogni altra squadra (Hainaut, Franjic, Rrahmani, Yeboah, Correia, Busio, Adams).

Pronostico Milan-Venezia 28 agosto 2026

Pronostico Milan-Venezia 28 agosto 2026

Probabili Formazioni Milan-Venezia

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Cissè, Rabiot; Ramos. All. Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Basic, Busio, Sohm, Correia; Yeboah J., A. Adams. All. Stroppa

Guida TV Calcio: dove vedere Milan-Venezia?

Milan-Venezia, venerdì 28 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Milan-Venezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Milan-Venezia
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.903.504.10
1.853.504.10
1.903.454.15
1.853.454.10
1.853.454.10

Le nostre scommesse su Milan-Venezia

Il Milan ha tentato 19 conclusioni nella prima giornata di Serie A, tutte effettuate dall’interno dell’area di rigore; si tratta di almeno sei tiri in più dall’interno dell’area rispetto a qualsiasi altra squadra in questo campionato.

PRONOSTICO: MILAN OVER 15.5 TIRI TOTALI @1,71

Marcatori e Fantacalcio: i giocatori più interessanti per Milan-Venezia

Alphadjo Cissè ha segnato il suo primo gol in Serie A con il Milan a 19 anni e 305 giorni; in caso di rete contro il Venezia, diventerebbe il più giovane a trovare il gol nelle sue prime due presenze in rossonero in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (19 anni e 310 giorni), superando il primato di chi ha raggiunto tale traguardo a 22 anni compiuti (Mario Balotelli e Andriy Shevchenko).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (0-0-1, -1.00 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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