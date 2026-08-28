Pronostico Juventus-Parma: migliori quote, statistiche e scommesse calcio, 2° giornata di Serie A

Pronostico Juventus-Parma 29 agosto 2026
Pronostici Serie A
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28 Agosto 2026

A Torino arriva il Parma a sfidare la Juventus nella 2° giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno sabato sera, con i bianconeri a caccia di altri tre punti, magari con più slancio rispetto al risicato 1-0 del primo turno di campionato contro il Frosinone. Pronostico Juventus-Parma 29 agosto 2026.

Pronostico Juventus-Parma 29 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Parma match valido per la 2° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus ha vinto 28 partite di Serie A contro il Parma; inoltre i bianconeri hanno realizzato 103 gol contro il Parma, un bottino inferiore soltanto a quello della Roma (105). Il Parma è la squadra contro cui la Juventus ha disputato più partite casalinghe in Serie A tra quelle contro cui ha sempre trovato la rete in casa: 28 confronti interni in cui i bianconeri hanno realizzato almeno un gol.

La Juventus punta a vincere le prime due partite di Serie A per la terza stagione consecutiva. Nonostante i due successi nelle ultime due stagioni, la Juventus ha mancato la vittoria all’esordio casalingo in Serie A in due delle ultime cinque edizioni (1N, 1P).

Il Parma ha perso la prima gara di questo campionato contro il Cagliari (0-1) e punta a evitare la sconfitta in entrambe le prime due giornate di Serie A. Nelle ultime 21 stagioni di Serie A, il Parma ha vinto la prima trasferta stagionale in una sola occasione (1V, 8N, 12P). Tre di queste sconfitte sono arrivate proprio contro la Juventus, con un punteggio complessivo di 1-8.

Pronostico Juventus-Parma 29 agosto 2026

Pronostico Juventus-Parma 29 agosto 2026

Probabili Formazioni Juventus-Parma

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, Locatelli; Conceicao, Mckennie, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Ordonez, Keita, Sorensen; Bernabè, Lontani; El Bilal Tourè. All. Cuesta

Guida TV Calcio: dove vedere Juventus-Parma?

Juventus-Parma, sabato 29 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Juventus-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Juventus-Parma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.207.0014.00
1.227.0011.00
1.216.5012.50
1.207.0014.00
1.206.5013.00

Le nostre scommesse su Juventus-Parma

Nella prima giornata di Serie A 2026/27, la Juventus ha registrato il maggior numero di attacchi diretti (cinque) rispetto all’unico effettuato dal Parma. Inoltre, i bianconeri hanno completato otto sequenze di almeno 10 passaggi, un dato superiore soltanto a quello di cinque squadre (Udinese, Fiorentina, Frosinone, Lecce e Monza).

PRONOSTICO: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.60

Marcatori e Fantacalcio: i giocatori più interessanti per Juventus-Parma

Nella prima giornata di Serie A, Francisco Conceição è stato il giocatore che ha effettuato più tocchi in area avversaria (12) e tentato più dribbling (otto, di cui quattro riusciti); il Parma è una delle due squadre, insieme al Torino, contro cui l’esterno della Juventus ha già fornito due assist vincenti nel massimo campionato.

Enrico Delprato, l’unico giocatore attualmente al Parma ad aver segnato contro la Juventus in Serie A, nel pareggio per 2-2 del 30 ottobre 2024, è al momento uno dei tre difensori con più tiri in questo campionato (tre), a pari merito con Hassane Kamara e Thierry Correia.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (0-0-1, -1.00 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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