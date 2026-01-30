Il Sassuolo è tornato alla vittoria nell’ultimo turno di campionato contro la Cremonese, e ora i neroverdi cercano continuità in questa 23° giornata di Serie A in cui sabato pomeriggio sono impegnati a Pisa, contro i toscani all’ultimo posto assieme al Verona con 14 punti. Pronostico Pisa-Sassuolo 31 gennaio 2026.

Pronostico Pisa-Sassuolo 31 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Pisa-Sassuolo match valido per la 23° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Bilancio in perfetto equilibrio nelle sei sfide tra Pisa e Sassuolo nei campionati professionistici nell’era dei tre punti a vittoria, con due vittorie per parte e tre pareggi – tra cui il 2-2 nel match d’andata di questa Serie A.

Il Sassuolo ha vinto solo due degli ultimi 11 incontri di Serie A contro avversarie che occupavano uno degli ultimi due posti in classifica a inizio giornata (6N, 3P), anche se uno di questi due successi è arrivato proprio nella più recente di queste sfide, lo scorso 6 dicembre contro la Fiorentina.

Il Pisa è l’unica squadra che è già in doppia cifra sia di pareggi (11) che di sconfitte (10) nei cinque grandi campionati europei in corso; inoltre, nessuna formazione ha trovato meno successi rispetto ai nerazzurri considerando questi tornei nel 2025/26 (una sola vittoria, come il Wolverhampton).

Probabili Formazioni Pisa-Sassuolo

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Tramoni; Moreo, Durosinmi. All. Gilardino

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Pisa-Sassuolo?

Pisa-Sassuolo, sabato 31 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Pisa-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Pisa-Sassuolo

Il Pisa è la terza squadra nella storia della Serie A che ha realizzato solo due reti nei primi 11 incontri casalinghi stagionali, dopo il Mantova nel 1967/68 e la Sampdoria nel 2022/23. Il Sassuolo ha perso senza segnare le ultime due trasferte di Serie A, dopo che era rimasto imbattuto in sei delle sette precedenti (3V, 3N).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Pisa-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-3, 1-1.

Alieu Fadera ha preso parte a tre gol in questa Serie A (due reti e un assist), solo uno in meno rispetto a tutta la scorsa stagione (quattro, in 28 presenze) – dopo la rete contro la Cremonese, l’attaccante del Sassuolo può andare in gol in due presenze consecutive in campionato per la prima volta da dicembre 2023, con il Genk nella Jupiler Pro League.

