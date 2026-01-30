Probabilmente non si può considerare il vero big match della 23° giornata di Serie A, ma quello che andrà in scena sabato pomeriggio allo Stadio Maradona è comunque una sfida importante per un Napoli scottato dall’eliminazione in Champions, e i viola che provano a rialzarsi dopo un inizio di campionato da incubo. Pronostico Napoli-Fiorentina 31 gennaio 2026.

Pronostico Napoli-Fiorentina 31 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Fiorentina match valido per la 23° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, dopo che aveva registrato un solo successo nelle precedenti cinque (2N, 2P). La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 11 gare di campionato contro il Napoli (in uno 0-0 il 28 agosto 2022) – nel parziale la squadra viola ha subito 24 reti, una media di 2.2 a incontro.

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque gare di Serie A, perdendo la più recente per 3-0 contro la Juventus (3N). Nonostante Napoli sia quarto in classifica, mentre la Fiorentina occupa attualmente la 18ª posizione, considerando solo le ultime sette giornate di campionato, i partenopei (12) hanno ottenuto solo un punto in più rispetto alla Viola (11) in Serie A. Il Napoli è imbattuto da 21 incontri casalinghi in Serie A (15V, 6N).

La Fiorentina ha vinto l’ultima trasferta di Serie A, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle 10 precedenti in questo campionato (5N, 5P) – l’ultima volta che ha registrato due vittorie di fila fuori casa nel torneo risale al periodo tra ottobre e novembre 2024 (quattro in quell’occasione).

Probabili Formazioni Napoli-Fiorentina

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Fabbian; Solomon, Gudmundsson, Harrison. All. Vanoli

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Fiorentina?

Napoli-Fiorentina, sabato 31 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Napoli-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Fiorentina

Da quando Paolo Vanoli siede sulla panchina della Fiorentina (dall’11ª giornata), solo Inter (213) e Juventus (192) hanno tentato più conclusioni della Viola in Serie A (181, una media di 15 ad incontro); la formazione toscana è inoltre quella che nel periodo ha registrato più cross su azione (207, 17 in media a gara).

PRONOSTICO: FIORENTINA OVER 3.5 TIRI IN PORTA @2.23

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Napoli-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 0-1.

Romelu Lukaku ha partecipato a sei gol contro la Fiorentina in Serie A (quattro reti e due assist) e in particolare in entrambe le due sfide più recenti con i viola nello scorso campionato ha sia segnato un gol che fornito un assist.

